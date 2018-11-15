Gençlere 51 milyon liralık destek
GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, sivil toplum kuruluşlarınca ‘Düşün, Tasarla ve Uygula’ sloganıyla hazırlanan 444 projeye 34.6 milyon TL destek verdiklerini açıkladı.
Böylelikle bakanlığın bu yıl gençlik projelerine verdiği destek tutarı 51.1 milyon TL’ye ulaştı. Gençler için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amacıyla yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında bu yıl iki farklı proje çağrısı yapıldı. 2018-I Özel Çağrı başlığı altında ilk defa uygulanan yöntemle üniversite ve lise gençlik gruplarının ‘Sağlıklı Yaşam ve Spor’, ‘Kültür ve Sanat’ ve ‘Yenilikçi Fikirler’ başlıklarında sunduğu projelerden 1001’ine 16.5 milyon TL destek verilmiş ve projeler 81 ilde uygulanmaya başlanmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle