Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, şunları söyledi: “Saray bürokrasisine esir düşen Sayın Erdoğan, bu kadar hayati bir iş için, kimseye danışmıyor, kimseye bir şey sormuyor. Ama yine gençlere takmış, onlara soruyor: ‘Neden evlenmiyorsunuz?’ diyor. Haydi, buyur buradan yak. Sorarım sana, ekonominin hali ortadayken, gençler neye güvenip de evlenecek? Babasının, annesinin biriktirdiği üç kuruştan, harçlık almaktan mahcup düşmüş bir gençlik var karşında. Bir de alay eder gibi sormak ayıptır. İş buldun da evlenmediler mi? Bu işin sorumlusu sizsiniz ama bir de çaresiz gençlerimin yüzüne mi vuruyorsunuz? Ayıptır ayıp.”

Akşener, Kanal İstanbul tartışmalarıyla ilgili de “Milletin bir talebini, ihtiyacını karşılıyor mu? Hayır. Peki parası nereden çıkacak? Otoyollara, köprülere, havalimanlarına ve şehir hastanelerine yaptıkları gibi, bu kez de kanala Hazine’den gemi geçiş garantisi verecekler” iddiasını dile getirdi.