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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - DHA
28.04.2019 - 08:58, Son Güncelleme:

Gençler Büyük Çamlıca Camii’nde buluştu

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Gençler Büyük Çamlıca Camii’nde buluştu

BÜYÜK Çamlıca Camii'nde İstanbul İl Müftülüğü'nce düzenlenen "Gençlerle Sabah Namazı Buluşmaları" etkinliğine binlerce genç katıldı.Cami içinde ve iç avluda yer bulamayan cemaat dış avluda saf tuttu. Etkinliğe Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı.

Büyük Çamlıca Camii’nde tarihi bir kalabalık yaşandı. İstanbul İl Müftülüğü’nce düzenlenen etkinlikte binlerce vatandaş sabah namazında Büyük Çamlıca Camii’ne akın etti. Cami içinde ve iç avluda yer bulamayan cemaat dış avluda saf tuttu. O anlar havadan görüntülendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul İl Müftülüğü, sabah namazında binlerce genci Büyük Çamlıca Camii’nde buluşturdu. Türkiye’nin en büyük camisi olma özelliğine sahip olan dev kompleks, sabah namazına akın eden gençler ve her yaştan vatandaşlar tarafından hınca hınç dolduruldu. Sabah namazını eda etmek isteyen vatandaşların yer bulmakta zorlanması üzerine sık sık anonslarla yer açıldı. Cami içine ve iç avluya sığmayan cemaat, dış avluda namaza durdu. Camideki tarihi kalabalık, İHA tarafından havadan görüntülendi.

“Gençlerimizle sabah namazında Büyük Çamlıca Camii’nde buluşuyoruz” şeklinde duyurulan etkinliğe Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı. Namaz sonunda Prof. Dr. Erbaş vatandaşlara hitaben konuşma yaptı.

Gençler Büyük Çamlıca Camii’nde buluştu

Gençler Büyük Çamlıca Camii’nde buluştu


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