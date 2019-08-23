Genç Yeşiller’e ilk Türk lider

Türkiye'de endüstri mühendisliği okuyan Özgecan Kara üniversiteyi bitirdikten sonra bir telekom firmasında pazarlama departmanında çalıştı. “Kendimi ait hissetmediğim bir ortamdı” diye anlattığı ‘beyaz yakalı’ geçmişinden Yeşillerle tanışmasıyla ayrıldı:

“Turnikelerden geçmekle başlayan, herkesin birbirinin rakibi olduğu bir kurumsal hayattı ve sadece hiyerarşi vardı. Ne uğruna çalışıyoruz belli değil. Kendimizi üst sınıf zannediyoruz, beyaz yakalıyız. Ancak çevreci gruplarla tanışmam hayatımı değiştirdi. Bir yıl gönüllülük yaptıktan sonra Yeşil Düşünce Derneği’nde proje koordinatörü olarak sivil toplum profesyonelliğine geçiş yaptım.”

Özgecan Kara Bilkent Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü bitirdikten sonra İtalyan Bacooni Üniversitesi’nde Sanat, Kültür ve İletişim Yüksek Lisansı’nı tamamladı. 3 yıl bir telekom şirketinde pazarlama alanında çalışan Kara, 2 yıl Yeşil Düşünce Derneği’nde proje koordinatörlüğü yaptı. Son 2 yıl Belgrad’da Doğu Avrupa Genç Yeşiller ofis koordinatörü olarak çalışan Kara 18 Ağustos’ta Avrupa Genç Yeşiller Genel Sekreteri seçildi.

ÖNCELİKLİ ALANIMIZ İKLİM

‘İklim İçin’ kampanyasını yürütüp bir yandan Açık Radyo’da program yapmaya başlayan Kara, Avrupa’daki Yeşiller Partisi’yle ilişkiler geliştirmeye devam etti:

“Kongrelere katıldım, yeşil politikalarla ve Avrupa’da yapılan kampanyalarla yakın ilişkiler yürüttüm.”

İki yıl önce Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a yerleşerek Doğu Avrupa Yeşiller’in ofis koordinatörlüğü görevini üstlendi. Bu yıl ilk kez İstanbul’da gerçekleşen Avrupa Genç Yeşiller Federasyonu genel kurulunda adaylığını koydu. Avrupa’daki 35 çevreci partinin bir araya gelmesiyle oluşan federasyonun 14-18 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen genel kurulunda yapılan seçimlere tek aday olarak katılıp seçildi. “Genç Yeşiller hem yeşil politikalar alanında gençlerin sesini güçlü bir şekilde duyuran hem de eğitim faaliyetleri yapan bir platform” diye konuşan Kara, bir yandan da ülkelerde yaşanan problemleri Avrupa Parlamentosu’na taşımak gibi bir görev üstlendiklerini belirtiyor:

“Öncelikli çalışma alanımız iklim değişikliği olacak. Burada sadece küresel çapta acil eylem planı yapılması değil aynı zamanda bunların uygulanmasının takipçisi olacağız. İkincisi iklim değişikliğine uyum sağlamamız, dünyanın geleceğinin sürdürülebilirliği için fosil yakıtlardan çıkmamız gerekiyor. Yeşil ekonomiye dönüşümü adil bir şekilde sağlamak adına projeler geliştireceğiz. Bu noktada gençlerin sesi çok önemli. Yeşillerin Avrupa’da bu kadar oy almasının temel sebebi Avrupa’nın her yerinde olan küresel iklim eylemleri.

TAKIM ELBİSELİLERE AİT DEĞİL

Özellikle Brüksel’deki gençlerin okul eylemleri çok ilgi topladı. Gençlerin öncülüğünde gelişen bu bilinç Yeşiller’e oy sağladı. Bizim Genç Yeşiller olarak tüm oy veren kitlenin taleplerini Yeşiller’e iletmek gibi bir sorumluluğumuz var. Gençler olarak kendi geleceğimizle ilgili sözü kendimiz söylemek istiyoruz. ‘Gençler bilmezler, anlamazlar, hele bir büyüyün’ bakışı doğru değil. Çevre aktivisti Greta 15 yaşında. Eğer bu gençler iklim krizini anlayıp bunu önemsiyorlarsa, karar mekanizmalarında yer almaları gerekiyor. Sadece kota nedeniyle değil. Gençlere yer açmamız lazım. Yaşlıların da kenara çekilmesi lazım. Özellikle yaşlı erkekler ‘Gençler gönüllülük yapmıyor’ diye şikâyet ediyorlar. İşsizlik gibi bir sorun varken gönüllülük yapmak çok kolay değil. Gençlerin de çabalayarak, hiyerarşileri önemsemeyerek sözlerini sakınmaması lazım. Ben kotum ve tişörtümle seçimlere katıldım. Çünkü siyaset sadece takım elbiselilere ait bir alan olmamalı.”

TÜRKİYE AVRUPA’DA

Avrupa Genç Yeşiller Federasyonu’nun geniş bir yapılanma olduğunu vurgulayan Özgecan Kara, “İrlanda’dan Azerbaycan’a kadar olan ülkelerin tümü bizimle. Biz kongrenin İstanbul’da yapıldığını açıkladığımızda Twitter’dan ‘İstanbul Avrupa’da değil ki’ gibi yorumlar geldi. Biz buna katılmıyoruz. Bizim için Türkiye Avrupa’da. Kongre bir Türk’ü seçerek bunu göstermiş oldu. Tüm işbirliklerine hazırız ve bu kongrenin ilk kez Türkiye’de yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum” diyor.