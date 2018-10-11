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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Alper KORKMAZ-Taner YENER / İSTANBUL , (DHA)
11.10.2018 - 13:22, Son Güncelleme:

Genç türkücünün sır ölümü

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Genç türkücünün sır ölümü

İstanbul'da bir çok mekanda sahne alan 33 yaşındaki türkücü Tuba Ergüzel yaralı olarak bulunduğu evinden kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'da çeşitli mekanlarda sahne alan Tuba Ergüzel'in Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki evine gelen annesi ve yakınları kapıyı açtıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Tuba Ergüzel'i koridorda asılı şekilde bulan aile üyeleri, olay yerine sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç türkücünün yaşadığını belirledi.  Ergüzel, hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tuba Ergüzel burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

POLİS EVDE İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.Yaşanan olayı anlatan genç müzisyenin komşuları, " Geç saatlerde annenin çığlık seslerini duyduk. Aşağı inip eve baktığımızda genç kadını yerde yatarken gördük. Elleri ve vücudu morarmıştı. Kendi halinde sessiz sedasız biriydi. 7-8 ay önce taşınmıştı" diye konuştular. 

YAKINLARI VE ARKADAŞLARI HASTANEYE KOŞTU 

Haberi alan yakınları ve çalışma arkadaşlar hastaneye koştu. Acı haberi alan yakınları hastane önünde gözyaşı döktü. Tuba Ergüzel'in cenazesi nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.  Polis olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde dururken genç türkücünün asıl ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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