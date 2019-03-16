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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)
16.03.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

Genç turizmciden acı haber geldi

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Genç turizmciden acı haber geldi

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, beyin kanaması geçiren turizmci Asude Şener (37), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Asude Şener, 2 ay önce beyin kanaması geçirdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Şener'in sağlık durumu iyiye gitti. Fizik tedavi görmeye başlayan Asude Şener, 2 gün önce yeniden fenalaştı. Yoğun bakım ünitesine kaldırılan Asude Şener, dün yaşamını yitirdi.

Kaş'ta yardımsever ve sevecen kişiliğiyle tanınan Şener, bugün Kaş Merkez Süleyman Çavuş Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kaş Yüzbaşı Hasan Fehmi Sokullu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şener'in cenaze törenine Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, AK Parti Belediye Başkanı adayı Mutlu Ulutaş, CHP Belediye Başkanı adayı Hayri Süt, DP Belediye Başkanı adayı Erol Demirhan, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve bine yakın vatandaş katıldı.

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