Genç sevgililer uyuşturucu parası için bunu yaptı
İstanbul'da, Murat A. ve Neslihan A. adlı sevgililer, uyuşturucu parası için bir marketi silahla soydu. Soygun parasıyla uyuşturucu alan sevgililer polis operasyonuyla yakalandı.
Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1626 Sokak üzerindeki markete dün saat 15.30 sıralarında kolunda dövme olan genç bir erkekle kadın girdi. Sakin tavırlarla alışveriş yapıyor izlenimi veren çift bir süre sonra kasaya yöneldi. İçlerinden erkek olan elindeki bez parçasının içine gizlediği pompalı tüfeği çıkararak kasiyere doğrulttu. Kasiyer paniğe kapılırken, soyguncu havaya bir el ateş açtı. Kasiyerden kasadaki paraları kendisine vermesini istedi. Kasiyer kadın paraları verdi. 2 kişi soygunun ardından markete geldikleri araçla kaçtı. Marketten 535 TL aldıkları belirlendi.
Soygunun ardından Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Marketin güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Gasptan sonra kaçtıkları aracın plakası belirlendi. Aracın kaçış güzergahı kameralardan incelenerek Gaziosmanpaşa'ya gittikleri tespit edildi. Çemberi daraltan polis, aracı Gaziosmanpaşa'da bir internet kafenin önünde buldu. Soygun yapan 2 kişi de internet kafenin içindeydi. Operasyon düzenleyen polis soygundan yaklaşık 6 saat sonra saat 21.30 sıralarında Murat A.(30)ve Neslihan A'yı(23) gözaltına aldı. Kaçtıkları aracın içinde bir miktar uyuşturucu ve pompalı tüfek bulundu.
İddiaya göre, Murat A. ve Neslihan. A sevgiliydi. Gaziosmanpaşa'da kiraladıkları evde birlikte yaşıyorlardı. Uyuşturucu kullanıyorlardı. Olay günü uyuşturucu kullanmak istemişler ancak yanlarında uyuşturucu kalmadığını fark etmişlerdi. Uyuşturucu alacak paraları da yoktu. Soygun yapmaya karar veren sevgililer, hedef olarak da daha önce alışveriş yaptıkları bir marketi seçti. Önce arkadaşlarından ödünç bir araç alan sevgililer araçla markete giderek soygunu gerçekleştirdi. Sevgililer, soygundan aldıkları parayla hemen bir torbacı bularak uyuşturucu aldı ve kullandı.
Hırsızlık, uyuşturucu, korsan ürün satmaktan emniyette kaydı bulunan, cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkan ve 7 suçtan aranan Murat A. ve Neslihan A. adliyeye sevk edildi.
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