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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
06.10.2018 - 14:47, Son Güncelleme:

Genç sevgililer uyuşturucu parası için bunu yaptı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul'da, Murat A. ve Neslihan A. adlı sevgililer, uyuşturucu parası için bir marketi silahla soydu. Soygun parasıyla uyuşturucu alan sevgililer polis operasyonuyla yakalandı.

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1626 Sokak üzerindeki markete dün saat 15.30 sıralarında kolunda dövme olan genç bir erkekle kadın girdi. Sakin tavırlarla alışveriş yapıyor izlenimi veren çift bir süre sonra kasaya yöneldi. İçlerinden erkek olan elindeki bez parçasının içine gizlediği pompalı tüfeği çıkararak kasiyere doğrulttu. Kasiyer paniğe kapılırken, soyguncu havaya bir el ateş açtı. Kasiyerden kasadaki paraları kendisine vermesini istedi.  Kasiyer kadın paraları verdi. 2 kişi soygunun ardından markete geldikleri araçla kaçtı. Marketten 535 TL aldıkları belirlendi.

Soygunun ardından Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Marketin güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Gasptan sonra kaçtıkları aracın plakası belirlendi. Aracın kaçış güzergahı kameralardan incelenerek Gaziosmanpaşa'ya gittikleri tespit edildi. Çemberi daraltan polis, aracı Gaziosmanpaşa'da bir internet kafenin önünde buldu. Soygun yapan 2 kişi de internet kafenin içindeydi. Operasyon düzenleyen polis soygundan yaklaşık 6 saat sonra saat 21.30 sıralarında Murat A.(30)ve Neslihan A'yı(23) gözaltına aldı. Kaçtıkları aracın içinde bir miktar uyuşturucu ve pompalı tüfek bulundu.

İddiaya göre, Murat A. ve Neslihan. A sevgiliydi. Gaziosmanpaşa'da kiraladıkları evde birlikte yaşıyorlardı. Uyuşturucu kullanıyorlardı. Olay günü uyuşturucu kullanmak istemişler ancak yanlarında uyuşturucu kalmadığını fark etmişlerdi. Uyuşturucu alacak paraları da yoktu. Soygun yapmaya karar veren sevgililer, hedef olarak da daha önce alışveriş yaptıkları bir marketi seçti. Önce arkadaşlarından ödünç bir araç alan sevgililer araçla markete giderek soygunu gerçekleştirdi. Sevgililer, soygundan aldıkları parayla hemen bir torbacı bularak uyuşturucu aldı ve kullandı.

Hırsızlık, uyuşturucu, korsan ürün satmaktan emniyette kaydı bulunan, cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkan ve 7 suçtan aranan Murat A. ve Neslihan A. adliyeye sevk edildi.

Genç sevgililer uyuşturucu parası için bunu yaptı

 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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