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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Genç seçmenlere dijital kampanya

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Genç seçmenlere dijital kampanya

YEREL seçim manifestosunu açıklayarak 31 Mart sürecine resmen start veren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, iki aşamalı kampanya süreci yürüterek 50’den fazla ilde ve kritik ilçelerde miting yapacak.

Planlamaya göre Erdoğan’ın 1 Şubat’ta başlayan kampanya sürecinin birinci aşaması aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verileceği 19 Şubat’a kadar sürecek. Erdoğan’ın bu tarihe kadar Ankara ve İstanbul’daki rutin programları dışında hafta sonlarını il ziyaretleriyle geçirmesi planlanıyor. Beştepe’de bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplayacak olan Erdoğan, yarın da yarıyıl tatilinin ardından çalışmalarına başlayacak olan Meclis’te partisinin grup toplantısına katılacak. Erdoğan, AK Parti’nin seçim manifestosunun açıklanmasının ardından ilk il ziyaretlerini ise bu hafta sonu yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asıl yoğun kampanya süreci ise 19 Şubat’tan sonra başlayıp seçim gününe kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı bu süre boyunca 14 Şubat’taki Rusya ziyareti dışında tüm vaktini yurtiçinde seçim çalışmalarında geçirecek.

KRİTİK KENTLERE ÖZEL ÖNEM

Erdoğan’ın kampanya boyunca 50’den fazla il ve kritik ilçeleri ziyaret ederek halkla buluşması planlanıyor. Erdoğan’ın 40 günlük seçim kampanyası boyunca 30 büyük şehrin tamamı ve ‘beka meselesi’ dediği ‘Cumhur İttifakı’ için kritik önemdeki şehirlerde vatandaşlarla bir araya gelmesi öngörülüyor. AK Parti, Türkiye genelindeki oy dağılımını etkileyen İstanbul ve Ankara’ya kampanya boyunca ağırlık verecek. Seçimden önceki son bir haftada İstanbul’un ilçelerinde miting yapacak olan Erdoğan’ın her gün iki ya da üç ilçede halka hitap etmesi planlanıyor. Erdoğan, Ankara’da da Sincan, Keçiören, Yenimahalle gibi yerlerde ilçe mitingleri yapacak. 81 il ve birçok ilçede miting yapması planlanan AK Parti’de Erdoğan’ın gidemediği yerlerde de parti yöneticilerinin halkla buluşması planlanıyor. Cumhurbaşkanı, Doğu ve Güneydoğu’daki kentler ile CHP’nin elindeki illere özel önem verecek. Doğu ve Güneydoğu’da kayyımların icraatlarını anlatması planlanan Erdoğan, CHP seçmenine de AK Parti belediyeciliğini anlatarak oy isteyecek.

TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM

Cumhurbaşkanı’nın seçim kampanyasının ikinci aşamasını oluşturacak 40 günlük süreçte hemen hemen her gün iki ilde üst üste miting yapması, akşamları ise televizyon ve radyo programları ile AK Parti’nin vaatlerini seçmene anlatması öngörülüyor. Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda daha fazla genç seçmene ulaşabilmek amacıyla sanal dünyada da yoğun bir dijital kampanya yürütülecek. Bu kampanya süresince AK Parti’nin Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya hesapları aracılığıyla Erdoğan’ın miting konuşmaları, mesajları, programları ve vaatleri 24 saat paylaşılacak.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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