Genç seçmenlere dijital kampanya
YEREL seçim manifestosunu açıklayarak 31 Mart sürecine resmen start veren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, iki aşamalı kampanya süreci yürüterek 50’den fazla ilde ve kritik ilçelerde miting yapacak.
Planlamaya göre Erdoğan’ın 1 Şubat’ta başlayan kampanya sürecinin birinci aşaması aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verileceği 19 Şubat’a kadar sürecek. Erdoğan’ın bu tarihe kadar Ankara ve İstanbul’daki rutin programları dışında hafta sonlarını il ziyaretleriyle geçirmesi planlanıyor. Beştepe’de bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplayacak olan Erdoğan, yarın da yarıyıl tatilinin ardından çalışmalarına başlayacak olan Meclis’te partisinin grup toplantısına katılacak. Erdoğan, AK Parti’nin seçim manifestosunun açıklanmasının ardından ilk il ziyaretlerini ise bu hafta sonu yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asıl yoğun kampanya süreci ise 19 Şubat’tan sonra başlayıp seçim gününe kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı bu süre boyunca 14 Şubat’taki Rusya ziyareti dışında tüm vaktini yurtiçinde seçim çalışmalarında geçirecek.
KRİTİK KENTLERE ÖZEL ÖNEM
Erdoğan’ın kampanya boyunca 50’den fazla il ve kritik ilçeleri ziyaret ederek halkla buluşması planlanıyor. Erdoğan’ın 40 günlük seçim kampanyası boyunca 30 büyük şehrin tamamı ve ‘beka meselesi’ dediği ‘Cumhur İttifakı’ için kritik önemdeki şehirlerde vatandaşlarla bir araya gelmesi öngörülüyor. AK Parti, Türkiye genelindeki oy dağılımını etkileyen İstanbul ve Ankara’ya kampanya boyunca ağırlık verecek. Seçimden önceki son bir haftada İstanbul’un ilçelerinde miting yapacak olan Erdoğan’ın her gün iki ya da üç ilçede halka hitap etmesi planlanıyor. Erdoğan, Ankara’da da Sincan, Keçiören, Yenimahalle gibi yerlerde ilçe mitingleri yapacak. 81 il ve birçok ilçede miting yapması planlanan AK Parti’de Erdoğan’ın gidemediği yerlerde de parti yöneticilerinin halkla buluşması planlanıyor. Cumhurbaşkanı, Doğu ve Güneydoğu’daki kentler ile CHP’nin elindeki illere özel önem verecek. Doğu ve Güneydoğu’da kayyımların icraatlarını anlatması planlanan Erdoğan, CHP seçmenine de AK Parti belediyeciliğini anlatarak oy isteyecek.
TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM
Cumhurbaşkanı’nın seçim kampanyasının ikinci aşamasını oluşturacak 40 günlük süreçte hemen hemen her gün iki ilde üst üste miting yapması, akşamları ise televizyon ve radyo programları ile AK Parti’nin vaatlerini seçmene anlatması öngörülüyor. Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda daha fazla genç seçmene ulaşabilmek amacıyla sanal dünyada da yoğun bir dijital kampanya yürütülecek. Bu kampanya süresince AK Parti’nin Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya hesapları aracılığıyla Erdoğan’ın miting konuşmaları, mesajları, programları ve vaatleri 24 saat paylaşılacak.
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