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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
28.11.2018 - 16:03, Son Güncelleme:

Genç polis gözyaşları içinde uğurlandı

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Genç polis gözyaşları içinde uğurlandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, uyuşturucunun etkisindeki sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş için İzmir Valiliği önünde tören düzenlendi.

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İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze aracıyla İzmir Valiliği önüne getirilen Keleş'in Türk bayrağına sarılı naaşı, hazırlanan platforma konuldu. Vali Erol Ayyıldız, şehidin babası Hamdi Keleş'e başsağlığı diledi, kendisine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi. 

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından konuşma yapan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kısa süre önce polis teşkilatına katılan Buket Keleş'in insanların huzur ve güvenini sağlamak üzere göreve giderken kaza sonucu şehit düştüğünü belirterek, "Acımız çok büyük. Buket Keleş'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum." dedi. 

Daha sonra şehidin naaşı, dualar eşiliğinde omuzlarda taşınarak tören mangası eşiliğinde cenaze aracına götürüldü. Bu sırada, şehidin kız kardeşi Dilek Tuna, bir polis memurunun şapkasını başına taktı. 

Şehidin naaşı, cenaze aracına konulduğu sırada, Dilek Tuna'nın kucağına aldığı kızına "Teyzene el salla kızım" diye seslendi. Cenaze aracının geçişi sırasında meydanda toplanan çok sayıda vatandaş dua edip tabuta karanfil atarken bazı vatandaşların da gözyaşı döktüğü görüldü. 

Törene İzmir protokolü, şehidin babası, annesi, kardeşi, ablası, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi, kara yoluyla memleketi Kırşehir'e gönderildi. 

KAZA

İzmir'de 19 Kasım'da meydana gelen kazada, Torbalı istikametine seyir halindeki S.A'nın (28) kullandığı 43 DA 218 plakalı panelvan, İzmir-Aydın kara yolu Adnan Menderes Havalimanı civarındaki kontrol noktası yakınında yolun karşısına geçmek isteyen polis memur Buket Keleş'e (28) çarpmış, ağır yaralanan Keleş dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. 

Kanında uyuşturucu madde tespit edilen sürücü tutuklanmıştı. 

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