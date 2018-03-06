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    Harun Kandemir hayatını kaybetti... Ünlü dizilerde rol almıştı

    İHA
    06.03.2018 - 09:21 | Son Güncelleme:

    Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan ve birçok dizide usta oyuncularla birlikte rol alan Harun Kandemir, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

    Olay, dün akşam saat 18.00 sularında Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi, Filinta ve son olarak Çukur dizilerinde usta oyuncularla birlikte rol alan 2 metre boyunda 35 yaşındaki Harun Kandemir ailesiyle birlikte akşam yemeğini yedikten sonra aniden yere yığıldı.

    Kandemir’in yere yığıldığını ve hareketsiz yattığını gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler ilk incelemelerinde Kandemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürülen Kandemir’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

    AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ 

    Genç oyuncunun ani ölümü sevenlerini yasa boğarken ailesi sinir krizi geçirdi. Harun Kandemir’in cenazesi bugün ikindi namazı müteakip Çerkezköy Osmanlı Camii'nde kılınacak.

    Harun Kandemir hayatını kaybetti... Ünlü dizilerde rol almıştı

    Etiketler: genç oyuncu , Harun Kandemir , kalp krizi , Harun Kandemir öldü , son dakika
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