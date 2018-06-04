Genç müzisyen Onurcan Özcan'ın cansız bedeni bulundu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından denizde sürdürülen çalışmalara, Sahil Güvenlik helikopteri de havadan destek verdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU



Özcan'ın ailesi ve yakınlarının bölgedeki bekleyişi sürerken, Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik dalış timi, Sahil Güvenlik helikopteri ile KIYEM-5 ve KIYI-5 Botları tarafından müşterek gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmaları sırasında 21 yaşındaki Özcan'ın cesedine ulaşıldı.



“ANORMAL DALGA VARDI”

Şile’de yaşayan ve haberi alır almaz teknenin battığı yere giden Ömer Koç, “Sabah saat 07.30 sıralarında bir telefonla uyandım. Arayan bir abimiz, ‘Ömer sahile koş, bir tekne alabora oldu’ dedi. Evim yakın olduğu için hemen sahile koştum. Kayalığın arkasında alabora olduğu için tekneyi göremedim. Hemen benim teknemi suya attık ve buradaki bir arkadaşla kayalığa doğru gittik. 3 kişi kayalığın üzerine çıkmıştı. Bana suyun içindeki Recep Gülyıldırım’ı gösterdiler. Saçlarını görünce hemen denize atladım. Suyun üzerine çıkarıp kafasını yukarıya kaldırdım, nefes alması için. Ama maalesef kendinde değildi. Onu tekneye aldık. Bir saat kadar kayıp olan Onurcan Özcan’ı aradık. Ama anormal bir dalga vardı. Bizim tekneyi de kayalara vurabilirdi. Bir süre aradık ama bulamayınca kıyıya çıktık. Tam kayalıkları dönerken bir dalga gelip bindikleri tekneyi alabora etmiş” dedi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ KURTULDU

Şile İmrenli Koyu’ndan dün sabah saat 07.30 sıralarında denize açılan ve 5 kişinin içinde bulunduğu tekne, kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta alabora oldu. Teknedeki Hasan Ekşi (23), Levent Sarı (30) ve Ulaş Sarı (23) yüzerek yakında bulunan kayalıklara çıkarken, Recep Gülyıldırım ise suyun üzerinde hareketsiz şekilde kaldı. Hemen yardıma giden çevredeki vatandaşlar tarafından denizin içinden tekneye alınan Gülyıldırım’a, bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahale kıyıda yapıldı. Hastaneye kaldırılan Recep Gülyıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Denizde kaybolan müzisyen Onurcan Özcan’ın cansız bedeni de bugün bulundu.