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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.03.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Genç müzisyen ölü bulundu

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Mersin'in Erdemli ilçesinde ocak ayında kaybolan 22 yaşındaki baterist Alihan Umucu ölü bulundu.

Erdemli ilçesindeki Alata Mahallesi'nde ikamet eden Umucu ailesinin torunları ocak ayında kayboldu. Babaannesi Nazife ve büyükbabası Mustafa Umucu ile birlikte yaşayan 22 yaşındaki Alihan Umucu 'Yarım saat sonra dönerim' diyerek evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

Torunları geri dönmeyince telefonla da gence ulaşamayan aile, savcılığa ve emniyet müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu. Ancak aile gençten bir daha haber alamadı.

Bugün Alata Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde 2 katlı müstakil bir eve afiş asmaya gelenler yoğun bir koku üzerine emniyet güçlerine durumu haber verdi. Kimsenin ikamet etmediği evdeki kokunun kaynağını araştıran polis, bir cesetle karşılaştı. Savcılığın incelemesiyle ceset üzerinden kayıp Alihan Umucu'ya ait kimlik çıktı. Bunun üzerine Umucu ailesi teşhis için çağrıldı.

Teşhisin gerçekleşmesinin ardından genç bateristin ölüm sebebinin belirlenmesi için ceset Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

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