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    Genç mühendisin acı sonu

    İHA
    07.04.2018 - 13:04 | Son Güncelleme:

    Hatay’ın Antakya ilçesinde inşaatın 11. katında çalışan işçilerin tuğla düşürmesi sonucu zemin kattaki mühendis kafasından yaralandı. Genç mühendis tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Şükrü Kanatlı Mahallesi Belediye Toplu Konutları inşaatında dün saat 10.00 sıralarında, inşaatın 11. katında çalışan işçiler N.K. ve M.Y. temizlik yapıkları sırada tuğla düşürdü.

    Düşen tuğla zemin katta bulunan inşaat mühendisi Mehmet Cabir Günay’ın kafasına gelerek ağır yaralanmasına neden oldu.

    Olay yerine çağrılan ambulansla kamu hastanesine kaldırılan genç mühendis, hayati tehlikesi bulunduğu için daha sonra Hatay Özel Defne Hastanesi'ne sevk edildi.

    Genç mühendis yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Etiketler: NoMobil , Antakya , gündem
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