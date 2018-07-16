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    Genç motosiklet sürücüsü kazada öldü

    Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
    16.07.2018 - 07:36 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’da otomobile arkadan çarptığı iddia edilen motosiklet sürücüsü Ramazan Darbaş (19) yaşamını yitirdi.

    Kaza, akşam saatlerinde Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. M.B., idaresindeki 07 DDY 48 plakalı otomobiliyle cadde üzerinde seyir halindeyken iddiaya göre Ramazan Darbaş 07 ACE 31 plakalı motosikletiyle otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Darbaş için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Darbaş, 112 sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından sürücü M.B. ifadesine başvurulması için polis merkezine götürülürken Darbaş’ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

     

    Etiketler: kaza , motosiklet kazası
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