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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.08.2019 - 22:06, Son Güncelleme:

Genç mimar için kök hücre seferberliği

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Genç mimar için kök hücre seferberliği

Kahramanmaraş'ta kök hücre bekleyen mimar Miraç Göz için vatandaşlar seferber oldu. Kent genelinde başlatılan kampanyaya onlarca insan destek olarak, kan bağışında bulundu.

Kahramanmaraş'ta kök hücre bekleyen mimar Miraç Göz için vatandaşlar seferber oldu. Kent genelinde başlatılan kampanyaya onlarca insan destek olarak, kan bağışında bulundu. 28 yaşındaki Miraç Göz, 7 ay önce kanser hastalığına yakalandı. Ailesi ve arkadaşları tarafından Miraç Göz’e ilik nakli bulmak adına kent genelinde kampanya başlatıldı. Genç mimar için uygun donörün bulunması adına Kahramanmaraşlılar Kızılay’ın kan toplama merkezlerine giderek bağış yaptı. Antalya’da özel bir hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilen ve bir an önce sağlığına kavuşmasını isteyen kuzeni Adem Güzel, bağış yapanlara teşekkür etti. Güzel, “Miraç Göz, Kahramanmaraş’ta hem mimarlık hem de müteahhitlik yapan bir kardeşimiz. Rahatsızlığı ise yaklaşık 7 ay önce başladı. Bu rahatsızlıkta daha önce ailesinden alınan kök hücrelerle nakil yapıldı ama yeterli olmadı. Miraç Göz’ün durumu ciddi olduğu için 95 kilogramdan 60 kilograma düştü. Bundan dolayı bir çalışma yaptık ama biraz yetersiz kalındı. Herkesin hastalığı acıdır ama genç olduğu için bu hastalığın daha ağır olduğunu düşünüyor ve vatandaşlardan destek bekliyoruz” dedi.Yetkililerden yeğeni için yardım bekleyen amca Hulusi Göz ise, “120 kişiden kan alınacağı söyleniyor ve belki 121’inci kişinin kanı uyuşacak. 7 aydır yeğenimiz ayakta duramıyor. Yetkililerin yardımcı olmasını istiyorum” diye konuştu.Genç mimarın arkadaşı Malik Ejder Gemci ise, “Arkadaşımızın sağlığına kavuşması için insanların bilinçli olmasını istiyorum ve yetkililerden destek bekliyorum” dedi.

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