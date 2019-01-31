Genç memur kâbusu yaşadı
GAZİANTEP'te Şehitkamil Nüfus Müdürlüğünde görevli memur Emine Yüce (30), işlemlerini yaptırmak için sırasını beklemesi uyarısında bulunduğu kadın tarafından darp edildi ve saçı koparıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 16,00 sıralarında Şehitkâmil Nüfus Müdürlüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre, burada görevli memur Emine Yüce ile hemen işleminin yapılmasını isteyen ismi öğrenilemeyen bir kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkeli kadın, tokat atmaya çalıştığı Yüce'yi saçlarından tutarak yere düşürdü.
Saçı kopan ve görevliler tarafından hastaneye kaldırılan Emine Yüce, darp raporu alarak kendisine saldıran kadından şikâyetçi oldu.
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