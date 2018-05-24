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    Genç kızların akılalmaz kavgası! Her şeyi kaydettiler

    İHA
    24.05.2018 - 13:26 | Son Güncelleme:

    Batman’da 3 genç kız, arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak terör estirdi. Kız arkadaşlarını döven, tehdit ve küfredip, kıyafetlerini çıkarmaya çalışıp, özür diletmeye zorlayan saldırganar, o anları da kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çirkin görüntüler izleyenlerin tüylerini ürpertti. Hayatının şokunu yaşayan İ.D. 'Korkumdan suç duyurusunda bulunamadım' dedi. Terör estirenlerden biri ise 'Pişman değilim, yine yakalasam yine yaparım' diyerek pes dedirtti!

    Olay, 14 Mayıs’ta, Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan bir plazada meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, plazadaki bir ofiste çalışan arkadaşları İ.D.’nin (18) arkalarından konuştuklarını ileri süren 20’li yaşlardaki R.Y., E. ve adı öğrenilemeyen bir kişi öğle saatlerinde ofise geldi.

    DÖVDÜLER, KIYAFETLERİNİ ÇIKARTMAYA ÇALIŞTILAR

    İ.D. ile bir süre konuşan kızlar, daha sonra küfür ve tehdit edip, dövmeye başladı. Ofiste adeta terör estiren kızlar bunlarla da yetinmedi. İ.D.’yi ofisin banyosuna götüren kızlar, burada kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı.

    SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIP ÖZÜR DİLETMEYE ÇALIŞTILAR

    Ardından da tekrar masasına getirerek, bıçakla tehdit edip ve yüzünü çizip, kıyafetlerini çıkararak, kamera karşısında özür dilemesini istedi. Bu anları anbean cep telefonu kamerasıyla kaydeden kızlar, görüntüleri de sözde "ibret" olması için sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çirkin görüntüler, izleyenlerin tüylerini ürpertti.

    "KORKUDAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMADIM"

    Saldırıya uğrayan İ.D., ofisini basan kızların eski arkadaşları olduğunu belirterek, “Onların arkasından konuştuğumu iddia ettikleri için ofisimi bastılar. Daha önce onları burada ağırlamıştım. ‘Seni satarız, şöyle yaparız, böyle yaparız’ diye tehdit ettiler. ‘Sen bizim arkamızdan konuşamazsın’ dediler. Sorun aslında benim bunların arkalarından konuştuğum iddiası. Güya ben, ‘Bunlar erkeklerle birlikte oluyorlar, konuşuyorlar’ demişim” ifadelerini kullandı.

    İ.D., korkudan suç duyurusunda bulunamadığını da belirterek, can güvenliğinin olmadığını ve ilgililerin kızlar hakkında işlem yapmasını istedi.

    PES DEDİRTEN SAVUNMA: 40 YIL CEZA ALACAĞIMI BİLSEM YİNE YAPARIM

    Telefonla ulaşılan E. isimli kız ise İ.D.’yi görüntülere rağmen sadece kendisinin dövdüğünü savunarak, “Sadece arkamdan konuşmamış, mesajları duruyor halen. Yaptıklarımdan pişman değişim. Yine yakalasam yine yaparım. Ben her türlü rahat bir insanım. 40 yıl ceza alacağımı bilsem benim hakkımda bunları söyleyeni affetmem. Ben her türlü haklıyım” dedi.

    Etiketler: Saldırı , gündem
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