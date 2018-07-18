Genç kızlara komşu tuzağı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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18.07.2018 - 05:58, Son Güncelleme:

Genç kızlara komşu tuzağı

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Genç kızlara komşu tuzağı

Adnan Oktar örgütünün erkek üyelerinin, genç kızların beynini yıkamak için onlara komşu oldukları, aileleriyle yakın ilişki kurduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlar Şubesi'nce geçen hafta operasyon yapılan Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik devam eden soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 108'i kadın 193 şüphelinin yazılı ifadelerinin alınmasına başlandı. Adnan Oktar ve diğer bazı şüphelilerin bugün erken saatlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İtirafçı olan kadın şüpheli E.E. de yaşadıklarını şöyle anlattı: "O zaman bana yakınlaşan isimlerden biri, oturduğum apartmanda bir daireyi kiralayıp bana komşu olmuştu. Üç yıl boyunca uğraştılar ve adeta çevremi sardılar. Ben de zamanla örgüte katıldım" dedi. İddiaya göre; Oktar Çetesi'nin üyeleri, hedefe aldıkları kişileri yakın takibe alıyorlardı ve o kişi yazın tatile gittiğinde dahi aynı bölgeye tatile giderek takip edip tanışma ve örgüte katma faaliyetleri yürütüyordu. Örgüt üyeleri, genç kızlara, daireler kiralayıp komşu oldu. Bazı örgüt üyeleri; hedefine aldıkları kişileri ele geçirmek için ilk olarak anneler ve kardeşleri başta olmak üzere yakın akrabaları ile tanışıp hedefteki kişilere böyle yaklaşıyorlardı. Örgüte katamadıkları kişileri takibe alarak 4-5 yıllık uzun sürelerle faaliyet yürüterek örgüte katıyorlardı. Çevre izolasyonu ile etrafı sarılan kişi, görüştüğü kişiler zamanla hep örgütün içerisinden isimler olduğu için beyninin yıkandığını fark edemiyor ve başka kimseyle görüşemediği veya görüştürülmediği için de kimse tarafından uyarılamıyor. (sabah)

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