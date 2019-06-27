Genç kÄ±zÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±... SÄ±rtÄ±nda bÄ±çakla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Samsun'da kavgada bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan genÃ§ kadÄ±n sÄ±rtÄ±na saplanan bÄ±Ã§akla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â
Olay, Samsun'un Ä°lkadÄ±m ilÃ§esi Anadolu Mahallesi Kuyu Sokak Ã¼zerinde saat 19.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, S.T.(18) adlÄ± kadÄ±nÄ±n bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸrayan H.B.(34) adlÄ± kadÄ±n sÄ±rtÄ±ndan yaralandÄ±. S.T.'nin H.B.'nin sÄ±rtÄ±na bÄ±Ã§aÄŸÄ± vurduÄŸu sÄ±rada bÄ±Ã§aÄŸÄ±n sapÄ± kÄ±rÄ±ldÄ± ve bÄ±Ã§ak genÃ§ kadÄ±nÄ±n sÄ±rtÄ±nda saplÄ± kaldÄ±. 112 Acil Servis ekipleri tarafÄ±ndan ambulansla Samsun EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan H.B.'nin sÄ±rtÄ±na saplanan bÄ±Ã§ak hastaneye Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.
GenÃ§ kadÄ±n hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â
S.T. ise olaydan sonra kaÃ§tÄ±. H.B.'nin bÄ±Ã§aklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± haber alan bir yakÄ±nÄ± minibÃ¼sÃ¼ ile olay yerinde gelince araÃ§ta yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. VatandaÅŸlar yangÄ±na yangÄ±n tÃ¼pÃ¼ ile mÃ¼dahale ederken Samsun BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri ise yangÄ±na mÃ¼dahale ederek sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. Olayla ilgili soruÅŸturma devam ediyor.Â
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