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AA - Fotoğraflar: AA-İHA
17.12.2019 - 00:17, Son Güncelleme:

Genç kızın korkunç ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

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Genç kızın korkunç ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Siirt'te evlerinin balkonunda çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek düşen genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Bahçelievler Mahallesi 1419. Sokak'taki bir apartmanın 9. katının balkonunda çamaşır asan Öznur Olgaç (18), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Genç kızın korkunç ölümü Yakınları sinir krizi geçirdi

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Olgaç'ı Siirt Devlet Hastanesine kaldırdı.
Olgaç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olgaç'ın hayatını kaybettiği haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

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