Genç kızı yüzünden bıçaklamıştı! Yakalandı…
Samsun’da bir kişiyi yüzünden bıçakladığı öne sürülen 17 yaşındaki genç kız yakalandı.
Samsun'da bir kişiyi yüzünden bıçakla yaraladığı iddia edilen 17 yaşındaki kız, polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, tartıştığı 17 yaşındaki E.A. adlı kızı yüzünden bıçakla yaraladığı iddia edilen E.D. adlı kız, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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