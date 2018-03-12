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    Genç kızı taciz ve gasp eden şüpheli tutuklandı

    DHA
    12.03.2018 - 22:21 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde 20 yaşındaki N.D. adlı genç kızı taciz ve darp edip cep telefonunu da alan 46 yaşındaki Adnan Güllüçayır, polis tarafından yakalanarak sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    Olay, bugün saat 00.30 sıralarında Kemeraltı Mahallesi 66 Sokak’ta meydana geldi.

    Evine yürüyerek giden 20 yaşındaki N.D., takip edildiğinden habersiz evinin bulunduğu apartmanın girişine geldi. İddiaya göre, apartmanın dış kapısını anahtar ile açacağı sırada arkasından gelen Adnan Güllüçayır, genç kızın boğazına sarılarak önce elle taciz etti. Adnan Güllüçayır, direnen N.D.’yi yumruk ve tokatla darp ederek yere düşürdü ve elinden aldığı cep telefonuyla kayıplara karıştı.

    Gürültüyü duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri N.D.’yi ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kaçan saldırganı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Polisin çalışmasıyla Adnan Güllüçayır’ı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adnan Güllüçayır, ’Nitelikli hırsızlık ve cinsel istismar’ suçundan tutuklandı.

    Etiketler: muğla , Marmaris , taciz , gündem
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