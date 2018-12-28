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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Emin YEŞİL - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
28.12.2018 - 13:05, Son Güncelleme:

Genç kıza zincirli işkence

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İstanbul Sultangazi'de polise gelen telefon akılalmaz bir dramı ortaya çıkardı. Bir babanın, 18 yaşındaki kızını evden çıkmasını engellemek için bir yıldır çamaşır makinesine ayağından zincirlediği belirlendi.

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  • Genç kıza işkence
  • Genç kıza işkence
  • Genç kıza işkence
  • Genç kıza işkence
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

18 yaşındaki Hatice G. annesi, babası ve 2 kardeşiyle birlikte Sultançiftliği Mahallesi'nde oturuyordu. Genç kız, dün polisi arayarak zincirle bağlandığını söyledi. Polis, ihbar üzerine gittiği evde korkunç manzarayla karşılaştı. Evde, anne ve zincirle sol ayak bileğinden çamaşır makinesine bağlanmış Hatice G. bulunuyordu. Polis, üzerinde asma kilit bulunan yaklaşık 5 metrelik zinciri açamadı. 

ZİNCİRİ DEMİRCİ KESTİ

Genç kız, anahtarın babasında olduğunu söyledi. Fakat babaya ulaşılamadı. Bunun üzerine yakınlardaki bir demirciden yardım istendi. Eve gelen demirci, genç kız ayağındaki zinciri keserek kurtarıldı. Genç kız, annesi Hazile G. ile ifadeleri almak üzere polis merkezine götürüldü. 

"EVDEN ÇIKACAĞI ZAMAN ZİNCİRLİYORDU"

Genç kızın verdiği ifadede babası Zekeriya G. tarafından 1 yıldır zincirlendiğini söylediği öğrenildi.  Hatice G.'nin ifadesinde, "Daha önce birkaç kez evden kaçarak arkadaşlarım yanında kaldım. Babam, arkadaşlarımın uyuşturucu madde kullandığını söyleyerek onların yanına gitmeme engel olmak için zincirlemeye başladı. Babam evde olduğu zamanlarda kilidi açıyor ancak evden çıkacağı zaman tekrar zincirliyordu" dediği belirtildi. 

BABA TUTUKLANDI

Genç kız, anne ve babasından şikayetçi olmadı. Ancak savcılık talimatıyla kadın sığınma evine yerleştirilmesine karar verildi. 2'si kız 3 çocuk babası Zekeriya G. ise savcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Zekeriya G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Bu sıra adliye önünde bulunan eşi Hazile G., "Pişman tabi ki" dedi. 

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