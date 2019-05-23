Genç kıza dehşeti yaşattı! Üstüne araba sürdü, keserle yaraladı yaptıkları yetmezmiş gibi bir de...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGenç kıza dehşeti yaşattı! Üstüne araba sürdü, keserle yaraladı yaptıkları yetmezmiş gibi bir de...
GeriGündem Genç kıza dehşeti yaşattı! Üstüne araba sürdü, keserle yaraladı yaptıkları yetmezmiş gibi bir de...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
23.05.2019 - 18:51, Son Güncelleme:

Genç kıza dehşeti yaşattı! Üstüne araba sürdü, keserle yaraladı yaptıkları yetmezmiş gibi bir de...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Genç kıza dehşeti yaşattı! Üstüne araba sürdü, keserle yaraladı yaptıkları yetmezmiş gibi bir de...

Esenyurt’ta komşusunun kızına sinirlendiği ileri sürülen bir adam mahallede 16 yaşındaki Tuğçe B.’nin üstüne önce araba sürdü, sonra keserle yaraladı. Ardından da genç kızın evine doğru pompalı tüfekle ateş eden şüphelinin dehşet saçtığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 2007. Sokakta saat 17.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, üst kat komşusunun kızı Tuğçe B.’ye şüpheli şahıs bilinmeyen bir sebepten dolayı sinirlendi. Sokakta Tuğçe B.’yi gören şüpheli adam ilk önce aracı kızın üstüne sürdü. Daha sonra elindeki keser sapı ile kızı kafasından yaralayan adam yanındaki getirdiği pompalı tüfekle sokakta ateş etti. Dehşete düşüren olay karşısında mahalleli büyük panik yaşayarak sağa sola kaçıştı. Şahsın sakinleşmemesi üzerine vatandaşlar evlerine saklanırken, şahıs bir süre sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan olayın ardından vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı Tuğçe B.’ye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüpheliyi ararken kızın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olay yerinde ise çok sayıda boş kovan olduğu görüldü.

Genç kıza dehşeti yaşattı Üstüne araba sürdü, keserle yaraladı yaptıkları yetmezmiş gibi bir de...

YAŞANAN DEHŞET ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Esenyurt’ta şahsın genç kızın üzerine araç sürdüğü, sonrasında keser sapıyla yaraladığı ve ardından da pompalı tüfekle evine ateş ettiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Genç kıza dehşeti yaşattı Üstüne araba sürdü, keserle yaraladı yaptıkları yetmezmiş gibi bir de...

Görüntülerde, şüpheli şahsın eve ateş ettiği, mahallelinin panikle kaçıştığı ve yaralı genç kızın yerde yattığı görülüyor.

Genç kıza dehşeti yaşattı Üstüne araba sürdü, keserle yaraladı yaptıkları yetmezmiş gibi bir de...

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Kayseri'de nefes kesen anlar
Anadolu Ajansı muhabirinin cansız bedenine ulaşıldı
Üzeri kirli diye minibüs koltuğuna oturtmadılar!
Fırtınada mahsur kaldılar! Denize atlayan koca öldü, eşi kurtarıldı