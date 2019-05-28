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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.05.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Genç kız yaşadığı dehşeti böyle anlattı!

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Genç kız yaşadığı dehşeti böyle anlattı!

Erzurum’da geçtiğimiz yıl platonik aşk beslediği kızı 4 yerinden bıçaklayan zanlının akıl sağlığı mahkemece araştırılıyor. Genç kız ise alınacak rapor ile zanlının serbest kalma ihtimaline karşı sosyal medyadan yardım kampanyası başlattı.

13 Ekim 2018’de Erzurum’un Aziziye ilçesi Dadaşkent mahallesinde özel bir markette meydana gelen olayda Murat Y. çalıştığı marketteki iş arkadaşı Canısı T.ye arkadaşlık teklif etti. İddiaya göre genç kıza cep telefonundan mesajlar göndermeye başladı. Murat Y., markette de genç kızı rahatsız edince market müdürü tarafından önce işten uzaklaştırıldı, ardından işten çıkarıldı.

Olay günü markete bıçakla gelen Murat Yıldırım, manav reyonu önünde bekleyen Canısı T.'ye saldırdı. Genç kızı bıçaklamaya başlayan Yıldırım, kaçmaması için Canısı T.'yi kolundan tuttu.Genç kız sol göğsü ve sırtından olmak üzere dört bıçak darbesi aldı. Yaşanan saldırıda market çalışanları, Murat Y.'ı etkisiz hale getirip elindeki bıçağı aldı.

Murat Y. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı yer aldı. Bunun üzerine dehşeti tekrar yaşamak istemeyen Canısı T. sosyal medyadan kampanya başlattı.

Olay öncesini anlatan Canısı T. sarkıntılığı yüzünden Murat Y.’nin marketten uzaklaştırıldığını ifade ederek “ Biz markette birlikte çalışıyorduk. Yavaş yavaş bana yaklaşmaya başlamıştı. Soğuk espriler yapıyordu. Yanımda çalışan başka arkadaşımızın telefonunun birini aramak için almış ve oradan benim numaramı almış. Ardından gece bana bir mesaj geldi. “ Sen hiç ilk görüşte aşka inanır mısın?” yazmıştı. Sonra ben market müdürüme gittim söyledim. Müdürümüz onu uyardı. Ama bu takıntılık yapmaya başladı. Otobüse benle biniyordu kolumdan tutup sürekli tehdit ediyordu. Bu şekilde onu marketten uzaklaştırdılar” dedi.

“BİR GÜN ÖNCE SİLAHLA MARKETE GELMİŞ”

Murat Y.’nin olay gününden bir gün önce kendisini silahla öldürmeye geldiğini ama izinli olduğu için ölümden döndüğünü belirten Canısı T., “ Bana taciz mesajları yazmaya başladı. “Adımını denk al” gibi mesajlar attı. Bir gün önce silahla markete gelmiş. Arkadaşlarıma beni sormuş arkadaşlarım izinli olduğumu söylemişler. Sonra ki gün bıçakla geldi. Kafamı kaldırdım sonra bir anda bıçağın vücuduma girdiğini hissettim. Mahkemede öldürmeye teşebbüs etmedim dedi. Seviyorum bıçaklamak istemedim dedi. Seven insan sevdiğini 4 yerinden bıçaklamaz” ifadelerini kullandı.

“BENİM HAYATİ TEHLİKEM VAR”

Mahkemenin Murat Y’yi serbest bırakması halinde kendinin hayati tehlikesinin olacağını kaydeden Canısı T.,“Ben artık adaletin yerini bulmasını istiyorum. Mahkemenin tek taraflı değil iki taraflı düşünmesini istiyorum. Tamam ruh sağlığı iyi olmaya bilir ama benim özgürlüğümü kısıtlayamaz. Elâzığ’da sağlık kontrolleri yapılacak. Eğer akıl sağlığında sıkıntı olursa serbest kalacak. Eğer o serbest kalırsa benim hayati tehlikem var. Sadece bana karşı da değil. Çok takıntılı herkese sarıyor. Kafasında neler kurduğunu anlayamıyoruz. Başka bir markette bir kıza yine sarkıntılık yapmış. Psikolojim bozuk deyip yapıyor bu hareketleri” şeklinde konuştu.

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