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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-AA
21.04.2019 - 18:45, Son Güncelleme:

Genç kız vahşice öldürülmüştü... Zanlı teslim oldu

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Genç kız vahşice öldürülmüştü... Zanlı teslim oldu

İzmir'in Buca ilçesinde eski kız arkadaşını evinde silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Dilan Tutucu'nun (18), dün Yıldız Mahallesi'ndeki evinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Katil zanlısı olarak aranan genç kızın ayrıldığı erkek arkadaşı A.Y, İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Buca ilçesi Yıldız Mahallesi’nde cuma günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Dilan Tutucu'dan haber alamayan yakınları, genç kızın oturduğu eve gitmiş ve kapının açılmaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirmişti. 

Eve giren ekipler, Tutucu’yu tabancayla vurulmuş olarak kanlar içerisinde bulmuş Tutucu’nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.  Burada yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınan Dilan’ın cenazesi, Yeni Buca Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

Babası Mehmet Ali Tutucu’nun da yaklaşık 15 yıl önce cinayete kurban gittiği öğrenilen genç kızın cinayet zanlısının yakalanması için polis çalışma başlatmıştı.

Genç kızın oturduğu evin çevresindeki güvenlik kamerası ve mobese kayıtlarının özellikle son 24 saati incelemeye alınmış Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tutucu’nun eski erkek arkadaşı A.Y. tarafından da öldürülmüş olabileceğini değerlendirmişti. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (21.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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