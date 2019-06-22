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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.06.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Genç kız ölümcül karışım kurbanı!

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Genç kız ölümcül karışım kurbanı!

Sakarya’da yaşayan 24 yaşındaki Ayşenur’un, temizlik için karıştırdığı kezzap ve çamaşır suyundan çıkan klor gazından öldüğü belirlendi. Uzmanlar uyardı: “Bu karışım öldürür”

Sakarya'da yerel bir gazetede çalışan 24 yaşındaki Ayşenur Arpacıoğlu'nun temizlik yaparken ölmesi, bilinçsizce kullanılan temizlik maddelerinin tehlikesini gündeme getirdi. Genç kızın, banyo ve tuvaleti temizlemek için karıştırdığı kezzap (tuz ruhu) ve çamaşır suyundan çıkan klor gazının solunum yolunu daraltarak nefes almayı engellediği için öldüğü belirtildi. Karasu ilçesinde geçen pazar günü 24 yaşındaki Ayşenur Arpacıoğlu'ndan haber alamayan arkadaşları polisle birlikte eve gitti. Çilingir yardımıyla eve giren polis genç kızı banyonun yanında ölü olarak buldu. Yapılan incelemede genç kızın halk arasında kezzap denilen tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırarak banyo ve tuvaletleri temizlediği belirlendi. Olayla ilgili hazırlanan raporda "Hidroklorik Asit ve Hipoklorit Asit sebebiyle ortaya çıkan klor gazı zehirlenmesi normal insanlarda ölüme sebebiyet vermese bile astım ya da kronik bronşit hastalarında solunum yolunu daraltmasıyla nefes alınamamasına sebep olmaktadır" ifadelerine yer verildi.

TUZ RUHUNA DİKKAT

Sabah Gazetesi'nden Hüseyin Cumalı'nın haberine göre; Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Selçuk Yaylacı, ev hanımları tarafından temizlik maddelerinin kullanımı sırasında yapılan hatanın üzücü olaylarla sonuçlandığına vurgu yaptı. Doç. Dr. Yaylacı, "Çamaşır suyu ve tuz ruhu ile birlikte yapılan temizliği sağlık açısından sakıncalı buluyoruz. Tuz ruhu zaten başlı başına tehlikeli bir maddedir. Bir de çamaşır suyu ile karıştırıldığında son derece tehlikeli bir gaz ortaya çıkıyor. Oluşan gaz yakıcı ve yanıcı özelliği taşıyor. Yemek borusu ve midede yırtıklarına neden oluyor. Bunun yanında akciğere hasar veriyor ve sonucu ölüme kadar gidiyor. Ev hanımlarını bu konuda kesin bir şekilde uyarıyoruz. Bu şekilde bir temizlik son derece tehlikelidir ve ölümcül etkisi vardır" diye konuştu.

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