Genç kız dehşeti yaşadı! 'Baktım kadın burada bağırıyor...'

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi, yolda yürüyen Nesrin A.'yı (25) bir süre takip etti. Apartmana giren Nesrin A.'yı sırtından bıçaklayarak cep telefonu ile cüzdanını gasp eden şüpheli, kaçarak izini kaybettirdi. Kanlar içinde kalarak yere yığılan genç kadını o halde görenler, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından Nesrin A.'yı, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak olay yerinde inceleme yaptı. Olayda kullanılan bıçak yerde bulundu. Polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 18 yaşlarında olduğu belirtilen şüphelinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Mahalle sakini, "Yukarıdaydık ses geldi, aşağı indik. Baktım kadın burada bağırıyor, kanlar içinde yatıyor. Galiba bir şahıs bıçaklayıp kaçmış, cüzdanı ile telefonunu alıp kaçmış. Polise ve ambulansa haber verdik. Kendisi Suriyeli. İşten eve geliyordu, galiba onu takip ediyordu." dedi.





