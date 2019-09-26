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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.09.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Genç kız bir anda bayıldı! Görenler yardıma koştu

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Genç kız bir anda bayıldı! Görenler yardıma koştu

İstanbul Sancaktepe Samandıra Kavşağı’nda bir kadın epilepsi krizi geçirerek cadde ortasında bayıldı.

O sırada oradan geçen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü aracını durdurarak kadının yardımına koştu.

Ambulans gelene kadar fenalık geçiren kadının yanından bir an olsun bile ayrılmayan Başkan Döğücü, hastanın ambulansa bindirilip hastaneye götürülmesine de yardımcı oldu.

Samandıra Kavşağı’nda bir kadın caddede yolunu karşısına geçtiği sırada epilepsi krizine girdi. Cadde ortasında bayılan kadın uzun süre yerde hareketsiz yattı.

O sırada aracıyla oradan geçen İstanbul'un tek kadın Belediye Başkanı olan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü koştu.

Aracını durduran Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, baygın yatan kadının başında bekledi. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri baygın kadına müdahale etti.

Müdahalenin ardından sağlık görevlilerinden bilgi alan Başkan Döğücü, ardından da epilepsi krizi geçiren kadının sedye ile ambulansa götürülmesine de yardımcı oldu.

112 sağlık ekipleri müdahalesinden sonra Döğücü makam aracına binerek programına geçti. Konuyla ilgili konuşan Başkan Döğücü, “Epilepsi olan bir kardeşimiz düşüp bayılmış.

Biz de olaya tanık olduk. Sağlık ekipleri geldiler. Şimdi hastaneye sevk ediyorlar. Biz de ilgileneceğiz İnşallah” dedi.

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