Genç kız bağırdı ortalık karıştı... Önce linç edip sonra polise teslim ettiler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGenç kız bağırdı ortalık karıştı... Önce linç edip sonra polise teslim ettiler
GeriGündem Genç kız bağırdı ortalık karıştı... Önce linç edip sonra polise teslim ettiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
18.02.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Genç kız bağırdı ortalık karıştı... Önce linç edip sonra polise teslim ettiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsünde genç bir kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs, otobüste bulunan vatandaşlar ve sürücü tarafından önce dövüldü, sonra polis merkezine teslim edildi. Olay anı ise aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

5
  • Genç kız bağırınca olay ortaya çıktı
  • Genç kız bağırınca olay ortaya çıktı
  • Genç kız bağırınca olay ortaya çıktı
  • Genç kız bağırınca olay ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 15 Şubat’ta Kocaeli’nin İzmit ilçesinde şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan bir özel halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre halk otobüsüne binen E.Y. isimli bir şahıs, D.Y. (17) isimli bir genç kızın yanına oturdu. Otobüs hareket ettikten bir süre sonra elindeki telefonu ile ilgilenen D.Y., E.Y. isimli şahsın kendisine dokunması sonrasında tacize uğradığını iddia ederek, ‘Ne yapıyorsun, kalk şuradan. Seni cümle aleme inat yolun ortasında döverim’ dedi.

Kızın tepkisi üzerine ayağa kalkan E.Y., ‘Ben bir şey yapmadım’ diyerek D.Y.’den uzaklaştı. Hızla kapıya yönelen ve inmek isteyen şahsı ise sürücü ve yolcular durdurdu. Genç kızı taciz edildiğini söylemesi üzerine ise sürücü ve yolcular, şahıs darp etmeye başladı.

Aldığı darbelerde aracın ön kapısına yığılan şüpheli, "Engelliyim" diyerek kendisini dövenlerden kurtulmaya çalıştı. 

KIZIN İDDİASI ÜZERİNE DARP EDİLEN ŞAHIS POLİS MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

Kızın tepkisi üzerine otobüsü durduran sürücü ve ismi öğrenilemeyen bir sürücü, "Benim otobüsümde bunu nasıl yaparsın" diyerek yolcularla birlikte E.Y. isimli şahsı dövdü. ‘Diğer koltuklar boşken, neden kadının yanına oturdun’ diye tepki gösteren sürücü, bir süre sonra tekrar koltuğuna oturarak, aracı Kuruçeşme Polis Merkezi’ne sürdü. Aracın karakola gittiği sırada araçta bulunan yolculardan bazıları ise şahsı linç etmek istedi.

Polis merkezi önünde aracı durduran sürücü, kendi elleri ile şahsı polis ekiplerine teslim etti. Şahıs ile birlikte polis merkezine giden E.Y. isimli genç kızın ise şahsın kendisini taciz ettiğini iddia ederek kendisinden şikayetçi oldu. Polis merkezinde ifadesi alınan D.Y., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

OLAY ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, E.Y. isimli şahsın engelli olduğunu iddia ettiği öğrenilirken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Halk otobüsü içerisinde bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, şahsın otobüse bindikten sonra D.Y. isimli genç kızın yanına oturduğu görüldü.

Otobüs bir süre harekete ettikten sonra, D.Y., isimli kadın, elindeki telefonu bırakarak, E.Y.’ye ‘ne yapıyorsun, kalk şuradan’ diyor. Kızın bağırması sonrasında, oturduğu yerden kalkarak inmek için hızla kapıya yöneliyor. Sürücü ve yolcu tarafından tarafından feci şekilde darp edilen şahıs, "Engelliyim" diyerek linçten kurtulmaya çalışıyor. Bir süre araç içinde darp edilen şahıs, sürücü tarafından karakola teslim ediliyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bomonti'de kaza... Lüks aracını bırakıp kaçtı

Hukuk hocasının FETÖ savunması şaşırttı: Yasak ilişkiyi saklamak için ByLock kullandım

Sevgilisini tokatlayan avukatın 3 yıl hapsi istendi

Kiralık araçta GPS oyunu! 15 bin TL masraf çıkarttılar...