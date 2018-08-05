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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
05.08.2018 - 17:41, Son Güncelleme:

Genç kız, arkadaşını rahatsız eden şahsı bıçakladı

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Genç kız, arkadaşını rahatsız eden şahsı bıçakladı

Konya’da bir genç, sürekli rahatsızlık verdiği ve son olarak tabanca ile tehdit ettiği iddia edilen eski kız arkadaşının kız arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Şerafettin Caddesi Ahmet Özdemir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Arzu B., ayrıldığı eski erkek arkadaşı Selçuk G. tarafından rahatsız edilmeye başlandı. Arzu B., evine gelerek kendisini yine rahatsız eden Selçuk G. ile tartıştı. İkili daha sonra dışarıya çıkarak tartışmalarına devam etti. İkilinin tartışmasını evden izleyen Arzu B.'nin arkadaşı S.N. (17), Selçuk G.’nin silah çekip tehditler savurması üzerine evden aldığı meyve bıçağıyla dışarıya çıktı.

Tartışmaya müdahil olan S.N., arkadaşını rahatsız eden Selçuk B.’yi göğsünden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Selçuk G., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Sedyeyle acil servise taşınan Selçuk G., yüzünde oksijen maskesi olmasına rağmen kendisini görüntüleyen gazeteciye tepki gösterdi. Tedavi altına alınan Selçuk G.'nin göğsüne aldığı bıçak darbesi nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Genç kız, arkadaşını rahatsız eden şahsı bıçakladı

Olayın ardından Arzu B. ve bıçaklama olayına karışan S.N. polis tarafından gözaltına alındı. Aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 2 genç kız, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Hastane çıkışında genç kızlar, bir gazetecinin “Neden bıçakladınız?” sorusunu yanıtsız bıraktı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, tartışmanın yaşandığı alanda bulunan 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet meyve bıçağına incelenmek üzere el koydu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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