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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)
01.10.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Genç kız anlattı ekipler harekete geçti! 'Korktuğum için söyleyemedim'

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Genç kız anlattı ekipler harekete geçti! 'Korktuğum için söyleyemedim'

Uşak'ta 13 yıl önce, 49 yaşındayken kayıplara karışan müzisyen Mehmet Yobaz'ın, o tarihte 5 yaşında olan torunu Seyhan Akduman'ın (18), dedesini, sevgilisinin öldürdüğünü söylemesi, polisi harekete geçirdi. Torunun, cesedin atıldığını söylediği arazide kazı çalışması başlatılırken, sevgili ile cinayeti birlikte işlediği iddia edilen ve gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Ekrem P., gözaltına alındı.

Müzisyen Mehmet Yobaz, 13 yıl önce kayboldu. Kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri Yobaz'ı aradı. Ancak aradan geçen zamana rağmen Mehmet Yobaz'ın izine rastlanmadı.

Mehmet Yobaz'ın torunu Seyhan Akduman, bu sabah emniyet müdürlüğüne giderek, dedesinin cinayete kurban gittiğini söyledi.

O tarihte 5 yaşında olduğunu, dedesinin bir müzikholde garsonluk yapan Ayhan A. adlı kadınla birlikte yaşadığını anlatan Akduman, kadının Ekrem P. ile de ilişkisi olduğunu söyledi.

Seyhan Akduman, Ayhan A. ile Ekrem P.'nin, dedesini, evde, baltayla gözleri önünde öldürdüklerini öne sürerek, "Beş yaşındaydım. Korktuğum için söyleyemedim. Sonra dedemin cesedini, 2. Şehitler Mezarlığı yanındaki boş arazide bulunan kuyuya attılar" dedi.

Hemen harekete geçen polis, Mehmet Yobaz'ın cesedin atıldığı öne sürülen bölgeye gitti. Toplu konutlar yapılan bölgede, kuyuya rastlanmadı.

Aradan geçen sürede kuyunun toprak dolmuş olma ihtimali üzerine bölgede kazı çalışması başlatıldı.

Kazı çalışması sürerken, polis Ayhan A. ve Ekrem P.'yi gözaltına aldı.

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