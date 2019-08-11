Genç kameramanın kahreden ölümü
Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kameraman Gülkan Kan (27), kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.
Olay, ilçeye bağlı Gölevi Mahallesi'ndeki sahil kıyısında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize giren Gülkan Kan, bir süre sonra gözden kayboldu.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiyeye bağlı balık adamlar geldi. Arama çalışmalarında balık adamlar, boğulma tehlikesi geçiren Kan'ı bulup, kıyıya çıkardı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahale ettiği Gülkan Kan, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gürkan Kan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kameraman Gülkan Kan'ın, Ordu'nun Ünye ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulu'nca değerlendirilen 394 projeden biri olan 'Randıman' filminin çekimlerinde görev aldığı öğrenildi.
Gülkan Kan'ın, boğulmadan önce denizde kayda aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Birçok sinema filminde kameraman olarak görev alan Kan'ın ölümü arkadaşlarını hüzne boğdu.
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