Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Genç kadınların 'neden bakıyorsun' kavgası

    Genç kadınların 'neden bakıyorsun' kavgası

    İHA
    26.06.2018 - 20:12 | Son Güncelleme:

    Samsun'da genç bir kadın, yolda karşılaştığı diğer kadın ile bakışma yüzünden tartışınca bıçakla onu ağır yaraladı.

    Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Atatürk Bulvarı Bölge İdare Mahkemesi arkasında gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Yonca S. ile 22 yaşındaki Asena Ç. arasında sokakta yürürlerken karşılaşınca "neden bakıyorsun" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    HAYATİ TEHLİKESİ VAR

    Tartışmanın ardından Yonca S., bıçakla Asena Ç.'ye saldırarak genç kadını karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Asena Ç. özel bir araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Bafra ilçesinden arkadaşları ile birlikte gezmek için Samsun'a geldiği öğrenilen Asena Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    OLAYDAN SONRA KAÇTI

    Yolca S. olaydan sonra kaçtı. Polis, Kışla Mahallesi'nde park içinde 2 kadını fark etti ve şüphe üzerine kimlik soruşturması yapınca bıçaklama olayına karışan Yonca S. gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundan sorgulanan Yonca S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (26.06.2018-2)
    daha fazla video için
    Etiketler: kavga , genç kız , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri