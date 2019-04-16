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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
16.04.2019 - 19:09, Son Güncelleme:

Genç kadının ölümünde üzücü detay

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Genç kadının ölümünde üzücü detay

Manisa'da böbrek yetmezliği sebebiyle organ nakli bekleyen 23 yaşındaki Elif İşlek, 10 gün önce bağırsaklarından rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın beklediği uygun böbreğin ise yaşamını yitirdiği akşam bulunduğu belirtildi.

Selendi'de yaklaşık 17 yıldır böbrek yetersizliği sebebiyle evinde diyaliz tedavisi gören Elif İşlek, 10 gün önce bağırsaklarından rahatsızlanarak, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören İşlek, doktorların müdahalesine rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Elif İşlek için bugün öğle namazını müteakip Selendi Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞANDI

Cenaze namazına Selendi Kaymakamı Can Atak, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Selendi İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt ile camii imamı olan babası Alim İşlek, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda Selendili vatandaş katıldı. Cenaze namazını Selendi İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt kıldırırken, duasını babası Alim İşlek yaptı. Genç kızın cenazesi Selendi Şehir Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede Elif İşlek’in ailesi ve yakınları, törende büyük üzüntü yaşadı.

VEFAT ETTİĞİ GÜN BÖBREK BULUNMUŞ

Öte yandan 17 yıldır böbrek nakli bekleyen genç kızın hayatını kaybettiği akşam kendisine uygun böbrek bulunduğu öğrenildi. Acılarının büyük olduğunu belirten baba Alim İşlek, dün Ege Üniversitesi Hastanesinden kendisinin arandığını, kızım için uygun organ bulunduğunu bildirdiklerini söyledi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (16.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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