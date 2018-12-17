Genç kadının korku dolu anları
ÇANAKKALE’de 19 yaşındaki M.Y.’nin şişen parmağındaki yüzük, AFAD ekibi tarafından kesildikten sonra sağlık görevlilerince çıkarıldı.
Çanakkale'de parmağındaki altın yüzüğün çıkmaması nedeniyle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine giden genç kadın için AFAD’tan yardım istendi.
Yardım çağrısını alır almaz hastaneye giden Çanakkale AFAD arama kurtarma ekibi, parmakta sıkışan yüzüğü başarılı bir operasyonla keserek çıkardı. Genç kadın, parmağına zarar vermeden yüzüğü çıkartan AFAD ekibine teşekkür etti.
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