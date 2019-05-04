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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-
04.05.2019 - 21:37, Son Güncelleme:

Genç kadından üzücü haber... Kulaklık sonu oldu

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ANTALYA’da yolun karşısına geçmeye çalışan Zeinap Karasukova (35) iddiaya göre, kulağında kulaklık varken geldiğini fark etmediği mermer yüklü TIR’ın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi batı çevre yolunda meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan henüz uyruğu belirlenemeyen Zeinap Karasukova iddiaya göre, üst geçidi kullanmayıp, karşıya geçmek için bir anda yola fırladı. Bu sırada Sarısu Kavşağından Burdur yönüne giden Muhsin Uysal, yönetimindeki 32 FK 311 plakalı mermer yüklü TIR sürücüsü, frene basarak manevra yapsa da Karasukova'ya çarptı. Karasukova, TIR’ın altında kaldı.

KULAĞINDA KULAKLIK VARMIŞ

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik şeridi oluşturup trafiği kontrole alırken itfaiye ise Karasukova'nın parçalanan bedenini tekerlerin arasından çıkarmak için çaba sarf etti. Polis olayı gören bir görgü tanığı ve TIR sürücüsü Muhsin Uysal'ın ifadesine başvurdu. Görgü tanığı ve Uysal, genç kadının kulağında kulaklık takılı olduğunu ve tüm uyarılara rağmen TIR'ın geldiğini fark etmediğini söyledi.

Karasukova'nın yaya üst geçidini kullanmak yerine kontrolsüz ve yaya geçidi bulunmayan yolu tercih etmesi dikkati çekti. Karasukova’dan geriye etrafa saçılan terlikleri ve özel eşyaları kaldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Karasukova'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Kapanan yol ise TIR'ın yoldan çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

 

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