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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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OSMANİYE (İHA)
16.08.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Genç kadının cesedi 30 kilometre uzaklıkta bulundu

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Genç kadının cesedi 30 kilometre uzaklıkta bulundu

Osmaniye'deki baba evine izne gelen Sözleşmeli Er Ali Üstünel'in kullandığı otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybeden Hanife Nur Canlıoğlu'nun (24) cesedi, 30 kilometre uzaklıkta bulundu.

Kaza, geçtiğimiz gece Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarı Bozkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'deki birliğinden memleketine izne gelen Sözleşmeli Er Ali Üstünel'in (25) kullandığı 80 LF 135 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı yol kenarında bulunan sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil ve AFAD ekibi sevk edildi. Kanaldaki suyun derin ve akıntılı olması nedeniyle otomobil sudan güçlükle çıkarıldı. Kanaldan çıkarılan otomobilde Ali Üstünel'e ve yanındaki kız arkadaşına ulaşılamadı.

Gece ara verilen arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde suyun kesilmesiyle devam edildi. AFAD ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında otomobil sürücüsü Ali Üstünel'in cansız bedenine, düştükleri noktadan yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Aynı otomobilde bulunan Hanife Nur Canlıoğlu'nun ise cansız bedeni, otomobilin düştüğü noktadan yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi kanal kapaklarında bulundu.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından her iki ceset de kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Olayla ilgili jandarmanın yürüttüğü tahkikat sürüyor.

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