Genç kadının başına gelenler şoke etti! Tabut fotoğrafları bile göndermiş...

İzmir’de yaşayan bir kadın Gaziantep’te yaşayan bir şahıs tarafından evlilik vaadiyle kandırılarak dolandırıldığını iddia etti. Şahıs hakkında dava açan genç kadın, adamın 450 bin lira faturası bulunan varlıklarını dolandırdığını ve yaklaşık 350 bin lira da elden verdiği para ve ziynet eşyası olduğunu belirterek, "O kadar dostça, iyi niyetle yaklaşıyormuş gibiydi ki benim yerimde kim olsa güvenirdi. Kendini bekar diye tanıtmıştı. Meğerse evliymiş" dedi.

Akıllara durgunluk veren olay, İzmir ve Gaziantep'te arasında yaşandı. İddiaya göre, İzmir’in tanınmış ailelerinden R.Y. (39), Gaziantep’te yaşayan İ.B. ile internet ortamında tanıştı. R.Y.’nin ifadelerine göre İ.B., önce genç kadının güvenini kazandı, ardından bekar olduğunu ve evlenmek istediğini söyledi. Genç kadın, evlilik amaçlı olarak bir süre İ.B.’yi görmek için Gaziantep’e gidip geldi. İ.B., yakın arkadaşı C.K. aracılığıyla çeşitli işlerde kullanacağı gerekçesiyle R.Y.’den yüklü miktarda borç aldı. İ.B., R.Y.'den 700 bin lira değerindeki İzmir’deki evini aceleyle 350 bin liraya sattırıp bu evi vekalet alarak başkasına sattı, "Sana araba alacağım" diyerek genç kadından para istedi. Bir süre sonra İ.B.'nin arkadaşı C.K’nın pişmanlık duyarak "Abla, bu kişi seni dolandırıyor. Ben vicdanen çok rahatsızım. Artık aklın başına gelsin" demesi ve kendisinin de durumu fark etmeye başlaması üzerine R.Y., şahıstan kopmak istedi ancak parasını geri alabilmek için bir süre daha durumu idare etti. İ.B.’ye kaptırdığı paranın 800 bin lirayı bulması ve bu parayı geri alınamaması üzerine R.Y., şahsa dava açtı. R.Y., İ.B.'nin dolandırdığı varlıkların 450 bin lirasının faturasının bulunduğunu, yaklaşık 350 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını da şahsa elden verdiğini kaydetti. R.Y., olay sonrası, İ.B.'nin evli çıktığını da söyledi.

"HER ŞEYİMİ ELİMDEN ALDI"

Yaşadığı olay üzerine maddi ve manevi olarak çöktüğünü söyleyen R.Y. yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Şahısla internet ortamında tanıştım. Arkadaşlığımız bir yıla yakın sürdü. Bana bekar olduğunu, iki yıl önce boşandığını söyledi. Bir yıl boyunca üzerimde neyim var neyim yok hepsinin sattırıp her şeyimi elimden aldı. Tüm borçları, yakın arkadaşı C.K. aracılığıyla alıyordu. Kendisi araya pek girmiyordu. Yine arkadaşı aracılığı ile çiftlik kurma gerekçesiyle benden nakit borç aldı, ardından yüklü miktarda altın verdim. Hatta çiftlik duvarlarının örülmesi sırasında bana fotoğraflar attı, fakat ortada çiftlik filan olmadığını sonradan öğrendim. Yine C.K. aracılığıyla bana araba almaları için para yolladım, bana bir sürü araba fotoğrafı yolladılar ama araba alınmadı. 'Araba nerede?’ diye sorduğumda, parayı bir iş için kullandığını, yakında ödeyeceğini söyledi. Sürekli yalanlar söylüyordu. Bir gün yine verdiğim parayı sorduğumda teyzesinin vefat ettiğini söyledi. C.K. bana tabut fotoğrafları bile gönderdi. Ama bir teyzesinin olmadığını da sonradan öğrendim."

"VEKALETLE O EVİ AKRABASINA SATMIŞ"

İzmir’deki 700 bin lira değerindeki evini, "Gaziantep’te bulduğumuz evi hemen almamız gerekiyor" diyerek bir günde 350 bin liraya sattırdıklarını öne süren R.Y., "Gaziantep’teki evi aldım, ev ipotekliymiş ama ben bunu tapu dairesinde öğrendim. Arka arkaya yalanlar sıraladı. Daha sonra evin ipotek parasının bile ödenmediğini duyunca durumu fark etmeye başladım. O sırada yakın arkadaşı C.K. da, 'Abla, bu kişi seni dolandırıyor. Ben vicdanen çok rahatsızım. Artık aklın başına gelsin’ dediğinde ben her şeyimi çoktan kaybetmiştim. Parayı geri alabilmek için dikkat çekmedim ve bir süre durumu idare ettim" dedi.

Gaziantep’te alınan evin vekaletini İ.B.’ye verdiğini, İ.B.’nin de o evi kendisinin haberi olmadan H.A. adındaki bir akrabasına sattığını belirten R.Y., "Evin vekaletini kendisine vermemi, benim yokluğumda evle ilgileneceğini söylemişti. Vekaletle o evi akrabasına satmış" diye konuştu.

"KİMLİĞİNDE ‘BEKAR’ YAZIYORDU AMA O KİMLİK DE SAHTEYMİŞ"

Tüm bu olayların ardından şahıs hakkında dava açan R.Y., "Bu kişi benim dışımda birçok kadını daha bu şekilde dolandırmış. Kimliğinde ‘bekar’ yazıyordu ama o kimlik de sahteymiş. Şahıs meğer evliymiş. Şu anda o kişi yüzünden kirada oturuyorum. Maddi ve manevi olarak çöktüm, intihara teşebbüs ettim. Bunların hepsini evlilik vaadiyle yaptırdı. Benim elimde dekontlar da yazışmalar da bulunuyor. Hepsini savcılığa bildirdim. Elden verdiğim çok sayıda altın ve para da bulunuyor. Ancak ev, ev için aldığım eşyalar ve arabanın faturasını savcılığa sunduk. O kadar dostça, iyi niyetle yaklaşıyormuş gibiydi ki benim yerimde kim olsa güvenirdi. Durumu çok iyi gibi duruyordu. Nasılsa birlikte bir hayat kuracağız diye bunları yaptım. Aklıma hiçbir şekilde dolandırılacağım gelmemişti. Ne zaman ki arabam gelmeyince, evim habersiz satılınca, paralarım ve altınlarımı geri vermeyince, bir çiftliğin söz konusu olmadığını öğrenince dolandırıldığımı anladım" ifadelerini kullandı.

R.Y. ayrıca durumdan pişmanlık duyan C.K.'nın da İ.B. aleyhine ifade verdiğini belirtti.

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