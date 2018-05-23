Genç kadını taksiden aşağı atan adam tutuklandı

Ümraniye’de, kız kardeşi ile ekmek almaya giden dış ticaret uzmanı Canan Ay’ı aralarında çıkan tartışma sırasında önce kafa atıp darp etmek, kaçmasın diye aracının arka koltuğuna oturunca bacaklarından tutarak yola fırlatmakla suçlanan taksici Şenol G. (33), çıkartıldığı adliyede ‘basit yaralama’ suçundan tutuklandı. Şenol G.’nin pek çok suçtan sabıkalı olduğu belirlendi.

“BİR TANE VURURSAM YERDEN KALKAMAZSIN”

Olayın ardından göz altına alınan Şenol G., Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı Süleyman Özkök tarafından ifadesi alınan Şenol G. İfadesinde, “21 Mayıs 2018 günü saat 16.00 sıralarında kendi sevk ve idaremde olan 34 TKC 98 plakalı ticari taksi ile Ümraniye İstiklal Mahallesi Abdülhamit sokak içerisinde seyir halindeydim. İsmini olaydan dolayı öğrendiğim, kendisini tanımadığım Canan Ay isimli kadın şahıs yolun ortasından yürüdüğü için kendisine korna çaldım ve kaldırıma doğru geçmesi için ikaz ettim. Kendisi geriye doğru dönüp bana, ‘Kaldırıma arabalar çıkmış. Yürüyecek yer yok. Mecburen buradan yürüyorum’ dedi. Ben de yoluma devam ettim. Bu esnada bana el kol hareketi yapıp, küfür edince, ben de durdum. ‘Ağzını topla, küfür etme’ dedim. Bunun üzerine arabama tekme attı. Ben aracımdan aşağıya indim ve ‘Arabama vurma, sana vursam hoşuna gider mi? Sana bir tane vurursam yerden kalkamazsın’ dedim.



“TİŞÖRTÜMÜ VE ATLETİMİ YIRTTI”

Bana saldırdı ve vurdu. Üzerimdeki tişörtümü ve atletimi yırttı. Ben oradan ayrılmak istediğimde aracıma bindi. Ben kendisine, ‘lütfen aracımdan inin’ dediğim zaman da, inmeyeceğini söyledi. Ben ısrar ettim, inmedi. Bunun üzerine aracımı durdurup kendisini aracımdan çekip aşağıya indirmek istedim. Buna direndi. Daha sonra aracımdan indirdim ve yoluma devam ettim. Polis memurları tarafından arandığımda hakkımda şikayet olduğunu öğrendim. Kendisine hiçbir şekilde küfür etmedim ve darp etmedim” diyerek taksiden attığı kadın hakkında pes dedirten iddialarda bulundu.

Şenol G., savcılıktaki ifadesinin ardından, ‘basit yaralama’ suçundan tutuklama istemiyle Nöbetçi 2.Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenilen Şenol G., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘basit yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.