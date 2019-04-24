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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA-DHA
24.04.2019 - 22:14, Son Güncelleme:

Genç kadını diri diri yakmıştı... Pes dedirten savunma

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Genç kadını diri diri yakmıştı... Pes dedirten savunma

Bursa’da aralarında gönül ilişkisi bulunan kadını benzin dökerek yakan sanık hakim karşısına çıktı. Canavarca hisle kasten öldürmek suçundan yargılanan sanık duruşmada, “Ailesi evlenmemize mani oluyordu. O yüzden kendimi yakmakla tehdit ettim. Ben kollarıma benzin dökünce o da üzerine benzin döktü. Beraber alev aldık” dedi.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi. Kütahya’dan Bursa’ya gelen Ümit Varol (30), gönül ilişkisi olan ve kendisinden ayrılmak isteyen Şengül Vatansever ile görüşmek istedi. Görüşmeyi kabul eden Vatansever’i evinden arabayla alan ve Millet Mahallesi’nde seyir halindeyken genç kadını ateşe vererek yolun ortasına atan Varol otomobiliyle kaçtı. Kaçarken kaza yaparak yaralanan Varol hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak tutuklandı.

Hakkında canavarca hisle kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Varol 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık ile ölen Şengül Vatansever'in kardeşi Hanife Öztürk ve taraf avukatları katıldı.

Sevgili dehşeti kameradaBURSA’da sevgililerin ayrılık kavgası vahşete dönüştü. Ümit V. (30), barışmak için buluştuğu Şengül Vatansever’i (35) çıkan tartışmanın ardından otomobilde benzin dökerek ateşe verdi. Alev topuna dönen Vatansever’i otomobilden indirirken kendisi de kısmen yanan Ümit V. otomobille kaçarken polis tarafından yakalandı. Vücutlarındaki yanıklar nedeniyle Kocaeli’ne sevk edilen yaralılardan Vatansever yaşamını yitirirken, Ümit V.’nin ise tedavisine yanık ünitesinde devam edildiği belirtildi.
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"BAGAJIMDA BULUNDURUYORDUM"

Duruşmada savunma yapan Varol, 2 çocuk annesi Şengül Vatansever ile aralarında 2 yıl gönül ilişkisi olduğunu genç kadının ailesinin evliliklerine karşı çıktığını ve bu yüzden tartıştıklarını ileri sürdü. Olay günü Vatansever’i öldürmek gibi bir maksadı olmadığını kaydeden Varol, "Kendisiyle gece boyu telefonla görüştük. Sabaha karşı Kütahya'dan Bursa'ya geldim. Buluşup, arabaya aldım. Yarım saat sohbet ettik. Ailesinin evlenmemizi istememesinden dolayı sinirlendim. Köyde yaşadığım ve gazla çalışan arabam ile yollarda kaldığım için 2,5 litre benzini bagajımda bulunduruyordum. Arabadan indik. Benzini kollarıma döküp, yere bıraktım. Şengül de alıp üzerine döktü. Kendime zarar vermek için kollarıma döktüğüm benzini çakmakla ateşe verdim. Kolum aleve alınca, Şengül de alev aldı. Alevleri söndürüp, yeniden araca bindik. Bu sırada kardeşiyle telefonla görüşüyordu. Daha sonra araçtan inmek için durmamı istedi ve indi. Ben aracımı kaldırıma çarptım. Sonra kimin çağırdığını bilmediğim ambulans gelip, beni hastaneye götürdü. Amacım, benzini üzerime döküp, kendimi öldürmekti. İkimiz birlikte yandık. Kesinlikle amacım onu öldürmek değildi" dedi. 

"ÜÇ AY ÖNCE AYRILDIĞINI SÖYLEDİ"

Şengül Vatansever'in kardeşi Hanife Öztürk ise sanığı ilk defa duruşmada gördüğünü kaydederek, "Ablam üç ay önce sanıktan ayrıldığını söyledi. Sanık tehdit ve hakaret içerikli mesajlar attığı için telefon numarasını değiştirdi. Olaydan bir ay önce sanıktan bana da tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gelmeye başladı. Ablamı öldüreceğini söylüyordu. Olaydan bir gün önce de 'tamam' anlamında kullanılan el işaretinin olduğu bir mesaj yolladı. Anlam veremedim. Ertesi gün ablamı aradım, ulaşamadım. Aramaya devam ettim. Daha sonra ablam aradı ve 'bu manyak beni buldu, beni yaktı, öldürecek, sitelerin oralardayım' dedi. Telefonu kapattı. Polisi aradım. Sonra bir kadın arayarak, ablamın hastanede olduğunu söyledi. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"ELBİSESİ PARAMPARÇA OLMUŞTU"

O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan Serkan Kaya da duruşmada tanık olarak dinlendi. Kaya, "Aracımla seyir halindeyken, fren sesi duydum. Araç yoldan çıktı. Ben de cep telefonumla video kaydına başladım. Aracın arka kapısından kadın inmeye mi, binmeye mi çalışıyordu bilmiyorum. Yardım etmeye giderken, araç yoluna devam etti. Manevra yapınca, araç önüme geçti. Yeniden kameramı açtım. Yaklaşık 200 metre gittikten sonra kadın indi. Yeniden araca yöneldi. Araba hızla hareket ettiği için bir süre sürüklendi. Kadının yanına gittik. Kıyafetleri yanmış haldeydi. Elbisesi paramparça olmuştu. Ambulansa haber verdik. Sanığın kadını darp ettiğini görmedim" ifadelerini kullandı.

Yakılarak katledilmişti... İlk kez ortaya çıktı
Yakılarak katledilmişti... İlk kez ortaya çıktı
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