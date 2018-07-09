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    Genç kadını barakaya kapatıp dehşeti yaşattılar! 1 hafta sonra...

    BURSA (İHA)
    09.07.2018 - 09:56 | Son Güncelleme:

    Bursa'da bir kadını kaçırıp bir baraka da bir haftadır zorla tuttukları belirlenen 2 zanlı jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

    Olay, geçtiğimiz hafta Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Babasultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.Ç. (42) ve E.A. (45), M.N. (35) adlı kadını zorla kaçırıp bir haftadır bir barakada tutuyordu. Bir vatandaşın ihbarıyla harekete geçen jandarma barakaya operasyon düzenledi. Gözaltına alınan zanlılardan Y.Ç. dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürülürken, E.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zorla tutulduğu iddia edilen M.N. ise olayın ardından ailesine teslim edildi.

    Genç kadını barakaya kapatıp dehşeti yaşattılar!Bursa'da bir kadını kaçırıp bir baraka da bir haftadır zorla tuttukları belirlenen 2 zanlı jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.
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    Etiketler: kaçırma , Polis
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