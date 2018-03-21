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    Genç kadından kötü haber! Bakanlık soruşturma başlattı

    İHA
    21.03.2018 - 14:35 | Son Güncelleme:

    İstanbul Esenyur'ta özel bir hastanede yumurtalıklarındaki kistin alınması için girdiği ameliyatta bağırsağının delindiği iddia edilen genç kadın hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı ilgililer hakkında soruşturma başlattı.

    Çocuk sahibi olmak için yumurtalıklarındaki kistin alınması gereken Hafize Osrak, Esenyurt’ta özel bir hastanede ameliyat olmuştu. Ameliyatın ardından ağrıları artan ve karnı şişen genç kadın yoğun bakıma alınmıştı.

    Yapılan incelemelerin ardından kadının yumurtalık kisti için gittiği ameliyat esnasında bağırsağının delindiği ve dışkısının vücuda sızdığı öğrenilmişti. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren genç kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. 

    Yumurtalık kisti için girdiği ameliyatta bağırsağı delindiYumurtalık kisti için girdiği ameliyatta bağırsağı delindi

    BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI 

    Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yumurtalık kisti için girdiği ameliyatta bağırsağı delindi" başlığıyla yer alan haberdeki iddialar üzerine, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce ilgililere inceleme başlatıldığı belirtildi.

    Açıklamada, söz konusu iddiaların titizlikle incelendiği, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

    Etiketler: Hafize Osrak , doktor hatası , hastane ihmali , gündem
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