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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
24.09.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Genç kadına dehşeti yaşattı! Vatandaşlar çığlık seslerine koştu…

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Avcılar’da araba içinde darp edilen kadını, yoldan geçen başka bir vatandaş aracını durdurarak kurtardı. Vücudunun çeşitli yerleri darp edilen ve saçları yolunan genç kadın, erkek arkadaşının elinden zor kurtuldu. Dehşet anları ve genç kadının çığlıkları vatandaşın kamerasına böyle yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Avcılar Tahtakale mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir birlikte olduğu öğrenilen çift, nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı seyir halinde ilerleyen aracın içinde kavga etmeye başladı. Kavga nedeniyle arabadan inmek isteyen Nida A.’ya erkek arkadaşı izin vermeyerek darp etmeye başladı. Genç kadını darp eden kişi, önce yumruk attı daha sonra saçlarını yoldu. Göğüs kafesine ve kafasına defalarca yumruk yiyen kadın, arabanın içinde feryat ederek yardım istedi. Bu sırada yoldan arabasıyla geçen bir vatandaş sesleri duyarak genç kadının yardımına koştu. Duyarlı vatandaş, arabanın içinde darp edilen kadını erkek arkadaşının elinden zor kurtardı. Olayı gören vatandaşlar ise olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye götürdü.

GENÇ KADININ FERYADI KAMERADA

Araç içinde darp edilen kadının çığlıklarını duyarak balkona çıkan bir vatandaş ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülere genç kadının arabadan kaçarken feryat etmesi ve vatandaşların yardıma koşması yansıyor. Olay yerinde bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde ise beyaz renkli bir aracın yolda ilerlerken bir anda durduğu daha sonra yoldan geçen bir aracın durup kadının yardımına koştuğu görülüyor.

Genç kadına dehşeti yaşattı Vatandaşlar çığlık seslerine koştu…

Genç kadına dehşeti yaşattı Vatandaşlar çığlık seslerine koştu…

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