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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
02.04.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Genç kadına dehşeti yaşattı, arkadaşına hediye etti

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Adana'da bir genç kadının cep telefonunun çalınma anı saniye saniye görüntülenirken, zanlının çaldığı telefonu arkadaşına hediye ettiği ortaya çıktı.

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  • Genç kadına dehşeti yaşattı, arkadaşına hediye etti
  • Genç kadına dehşeti yaşattı, arkadaşına hediye etti
  • Genç kadına dehşeti yaşattı, arkadaşına hediye etti
  • Genç kadına dehşeti yaşattı, arkadaşına hediye etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde evine giden Ayşegül B.'yi (22) takip eden bir kişi genç kadının arkasından yaklaşıp elindeki telefonu almak istedi. Kısa bir süre genç kadın telefonu vermemek için direndi ancak zanlı Burak Can Y. (20) telefonu alıp kaçtı. Genç kadın da zanlının arkasından koştu ancak onu yakalayamadı. Daha sonra Ayşegül B. olayı akrabalarına haber verdi. Telefonu çalınan genç kadın gözyaşlarını tutamazken onu yakınları teskin etti. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Durumun bildirilmesi üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinden zanlıyı ve gittiği yeri tespit etti. Zanlı polis tarafından kısa süre sonra yakalandı. Emniyete getirilen zanlı ifadesinde eşinin 5 aylık hamile olduğunu, işten çıkartıldığını, babasının ailesine baktığını, olay günü de eve giderken genç kadının elinde telefonda oynadığını görünce işsiz olduğu için telefonu çalmaya karar verdiğini söyledi. Zanlının, "Cep telefonunu satmak için bayanın elinden almıştım ancak pişman oldum ve telefonu satmaktan vazgeçtim ve olaydan bir gün sonra telefonu sim kartı ile birlikte mahalleden arkadaşım olan Yusuf A.’ya hediye ettim. Polisler eve gelince de çaldığımı itiraf edip cep telefonunu verdiğim kişinin adresini de verdim" dediği öğrenildi.

İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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