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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İSTANBUL (İHA)
17.08.2018 - 14:30, Son Güncelleme:

Genç kadına dehşeti yaşatmışlardı! Yakalandılar…

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Taksim’de apartmana giren 2 kadını sürükleyerek çantalarını çalan şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin güven timleri tarafından yakalanma anı kameralara yansıdı.

Taksim’in ara sokaklarında taksiden inen 2 kadını sürükleyerek çantalarını kapkaç yapan şüpheliler, güven timlerinin titiz çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı. Şahısların kaçmaya çalışırken yakalanma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu Taksim Turan Caddesi üzerinde geçtiğimiz ay 3 şahıs, taksiden inerek apartmana giren 2 kadının çantasını kapkaç yaptı. Çantasını bırakmak istemeyen kadın ise kapkaççılar tarafından birkaç metre sürüklendi. Olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini inceleyen güven timleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sürdüğü esnada geçtiğimiz 8 Ağustos’ta aynı şüpheliler saat 06.00 sıralarında aynı cadde üzerinde erkek bir vatandaşa saldırarak üstündekileri gasp etmek istedi. Vatandaşın direnmesi üzerine şahıslar bir şey alamayarak kaçtı.

GÜVEN TİMLERİ ZANLILARI YAKALADI

Olayın ardından vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlatan güven timleri, motorize yunus ekiplerinin uygulama yaptığı yerde eşkalleri ve kimlikleri belirlenen H.Ş. ve M.A.’yı gördü. Şahısların kaçmaya başlamasının ardından polis ile aralarında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacada şahıslar kıskıvrak yakalandı.. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Şahısların sorgulanmak üzere büroya getirilmesinin ardından kendilerini ziyarete gelen Y.A. da olaya karışan 3’üncü şahıs olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının adından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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