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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ufuk AKTUĞ/ ARSUZ (Hatay),(DHA)
17.07.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Genç kadın yaşadığı kâbusu anlattı

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Genç kadın yaşadığı kâbusu anlattı

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, nişanlandığı günden bu yana kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi S.S.'ye (29) boşanma davası açan 1 çocuk annesi Simge S.(21), öldürülmekten korktuğunu söyledi.

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  • Genç kadın yaşadığı kâbusu anlattı
  • Genç kadın yaşadığı kâbusu anlattı
  • Genç kadın yaşadığı kâbusu anlattı
  • Genç kadın yaşadığı kâbusu anlattı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Arsuz'un Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan Simge S., 14 yaşında tanışıp nişanlandığı S.S. ile 2016 yılında evlendi. İddiasına göre nişanlandığı günden itibaren şiddet görmeye başladı.  

2 gün önce eşine boşanma davası açan genç kadın, "Nişanlandım, her şey normal giderken beni dövdü. Birkaç kez yaşadığım şiddet olayının ardından nişanı bozdum. Üç yıl peşimden koştu, özür diledi. Ben de barıştım.

2016 yılında evlendik. Nikâhtan sonra 'artık benimsin, ayrılamazsın' diyerek yeniden beni dövdü. Şiddet uygulamaya devam etti. Hamileliğimin 8'inci ayında karnımı tekmeledi. Kanamam oldu hastaneye kaldırıldım, raporlarım da var. Doğum yaptıktan sonra şiddet sürmeye devam etti" dedi.

Simge S. iddialarını şöyle sürdürdü: 

"Kulak zarımı patlattı. Şikâyet edecektim ancak her seferinde silahla beni tehdit etti, 'kardeşlerini öldürürüm' tehditleri savurdu. Üç gün önce de erkek kardeşimi dövdü, başına sopayla vurdu. 8 dikiş atıldı, diğer kardeşimi darp etti."  

Son olaydan sonra eşinden hem şikayetçi olduklarını hem de boşanma davası açtığını belirten Simge S., öldürülmekten korktuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Şikayet ettim, polis gelmeden kaçtı. Şu an serbest, korkuyorum. Şiddete uğrayan diğer kadınlar gibi olmak istemiyorum. Can güvenliğim yok. Lütfen devletim beni, ölmeden kurtarsın. 'Öldüreceğim' deyip, evimizin önünden geçip, sürekli tehdit ediyor. Devletimizin bize sahip çıkmasını istiyorum."

Eniştesinin sopayla başına vurduğunu söyleyen B.H. de (15), "Korkumuzdan evden çıkamıyoruz, bakkala bile gidemiyoruz" dedi.

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