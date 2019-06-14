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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.06.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Genç kadın sinir krizi geçirdi... Bir an olsun yanından ayrılmadı

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Genç kadın sinir krizi geçirdi... Bir an olsun yanından ayrılmadı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsüne kalp masajı yapılırken sinir krizi geçiren kadın, "Benim de çocuğum var. Onun da çocuğu vardır. O da evine ekmek götürüyordur. Ben bir daha çocuğumu göremeyecek miyim” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Motosiklet sürücüsü müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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  • Bir an olsun yanından ayrılmadı
  • Bir an olsun yanından ayrılmadı
  • Bir an olsun yanından ayrılmadı
  • Bir an olsun yanından ayrılmadı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, Milli Egemenlik Bulvarı Gazipaşa Meteoroloji İstasyonu önünde saat 10.00 sıralarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Alanya-Gazipaşa istikametinde seyir halinde olan Dilek Kurt (21) yönetimindeki 06 GC 3575 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan Durmuş Demiral (57) yönetimindeki 07 UM 805 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi.

Çarpmanın etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Demiral’a ilk müdahaleyi, bir yakınının haber vermesi üzerine olay yerine giden Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Sözen yaptı. Demiral yapılan kalp masajına cevap vermedi.

Demiral’a ilk müdahale yapılırken otomobil sürücüsü Dilek Kurt gözyaşlarına sahip olamadı. Sinir krizleri geçiren Kurt, “Benim de çocuğum var. Onun da çocuğu vardır. O da evine ekmek götürüyordur.

Ben bir daha çocuğumu göremeyecek miyim” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Demiral tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demiral’ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. 

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