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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.05.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Genç kadın kapıyı açınca dehşeti yaşadı

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İstanbul Pendik’te genç bir kadının evinin kapısını çalarak içeriye girdikten sonra önce darp sonra gasp eden şüphelilerden biri yakalandı. Şahısların binaya girdikten sonra koşarak çıkmaları ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 10 Nisan tarihinde saat 22.30 sıralarında Pendik Batı Mahallesi Pazar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde S.B.(30) evinde olduğu esnada 2 şahıs tarafından kapısı çalındı. Kapıyı açan genç kadın, şahıslar tarafından bir anda saldırıya uğradı. Kadını darp ederek etkisiz hale getiren zanlılar ardından salona girerek masanın üstündeki bin lira ile 2 adet cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Şahısların sakince binaya girmesi ve olaydan 2 dakika sonra koşarak kaçması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Genç kadına dehşeti yaşattılar

Olayın ardından genç kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Kamera görüntülerini incelemeye alan gasp polisi, zanlıların eşkallerini belirleyerek kimliklerini tespit etti. Şahısların beyaz renkli bir otomobil ile de kaçtığını bulan polis, şüpheli Sedat A.’yı (20) Kurtköy Mahallesi Başaran Sokak’taki bir evinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Tutuklandı

Emniyete götürülen şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği İstanbul Anadolu Adliyesi’nde çıkartıldığı Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genç kadın kapıyı açınca dehşeti yaşadı

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