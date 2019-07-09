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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)
09.07.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Genç kadın kâbusu yaşadı: "Yaşadıklarımın herkese ders olmasını istiyorum'' dedi

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Genç kadın kâbusu yaşadı: "Yaşadıklarımın herkese ders olmasını istiyorum'' dedi

İZMİR'de Tuğçe Aras A. (22), iki yıl önce kendisinden 23 yaş büyük eşi A.A. (45) tarafından sevgili oldukları sırada kamp yaptıkları çadırda ayrılmak istediği gerekçesiyle av tüfeğiyle başından vuruldu. Tuğçe, parçalanıp tanınmaz hale gelen yüzünden 15 ameliyat geçirdi, kaybettiği sağ gözünün yerine protez takıldı, burnu koku alma duyusunu kaybetti. Aldığı tehditler üzerine A.A. ile evlenmek zorunda kalan Tuğçe, gördüğü şiddete daha fazla dayanamayarak hukuk mücadelesi başlattı. A.A. hakkında kasten yaralama suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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  • Genç kadın kâbusu yaşadı
  • Genç kadın kâbusu yaşadı
  • Genç kadın kâbusu yaşadı
  • Genç kadın kâbusu yaşadı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İzmir'de yaşayan Tuğçe Aras A., yaklaşık üç yıl önce kendisinden 23 yaş büyük, iş insanı A.A. ile tanışınca aralarındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştü. Ancak 9 ay sonra A.A., Tuğçe'ye sürekli şiddet ve psikolojik baskı uyguladı.

Yaşadığı dehşet günlerinden kurtulabilmek için ayrılık kararı alan Tuğçe, bunu kamp için gittikleri Urla'da A.A.'ya söyleyince, hayatını kabusa çeviren süreç de başladı. Kararı duyunca öfkelenen A.A., arabasından aldığı av tüfeğiyle ateş etti, çadırda bulunan Tuğçe'nin yüzü saçmalarla parçalandı.

15 AMELİYAT GEÇİRDİ, YÜZÜNÜ HİSSETMEZ OLDU

Olayın yaşandığı dağlık alanda yüzü parçalanan Tuğçe, A.A. tarafından Urla Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayın kaza olduğunu söyledikten sonra A.A., hastaneden ayrıldı.

Bir süre verdiği yaşam mücadelesini kazanan Tuğçe, çeşitli hastanelerde süren tedavileri sırasında 15 ameliyat geçirdi. Sağ gözünü kaybetti, yerine protez göz takıldı, doku kayıpları için bacağından alınan parça, gözünün bulunduğu bölgeye nakledildi. Burnu parçalandığı için koku alma duyusunu kaybetti, yüzünün bir bölümünü hissetmemeye başladı, hayatı kabusa döndü.

TEHDİTLE EVLENMEK ZORUNDA KALDI

Bu arada olayı gerçekleştiren A.A., kaza sonucu silahın ateş aldığını ileri sürdü, önce tutuklandı, ardından itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu gelişmeden sonra Tuğçe, kendisine yönelik tehditlerini sürdüren A.A. ile 17 Ağustos 2017 tarihinde evlenmek zorunda kaldı. Bu evlilik sırasında da Tuğçe'nin dramı devam etti, sürekli şiddet ve psikolojik baskı gördü.

Yaşadığı şiddete daha fazla dayanamayan Tuğçe, bir yandan boşanma davası açtı, bir yandan da yaralanmasıyla ilgili dava açılması için mücadele verdi. Tuğçe'nin, avukatı Sibel Önder'le birlikte verdiği hukuk mücadelesinde A.A. hakkında 'kasten yaralama' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FOTOĞRAFLAR DEHŞETİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Bu arada, Tuğçe Aras A.'nın olaydan önceki fotoğrafıyla, sonrasında çekilen ve son halini gösteren fotoğrafı, yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Boşanma davası süren Tuğçe Aras A., hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini vurgulayarak, "Yaşadıklarımın herkese ders olmasını istiyorum. Beni bu hale getiren kişiye karşı artık susup, korkup, oturmayacağım. Sessiz kalmayacağım, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğim" dedi.

Tuğçe'nin mücadelesinde ona en büyük desteği veren avukatı Sibel Önder de "Genç bir kızın hayatı kabusa çevrildi. Bunu yapana iki yılın sonunda dava açıldı.

Tuğçe'nin yüzünün geldiği hal, yaşanan şiddetle ilgili her şeyi gözler önüne seriyor. Sanığın cezalandırılması için örnek bir mücadele veriyoruz" diye konuştu.

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